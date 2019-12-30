В среду, 1-го января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» под руководством новоиспеченного наставника Микеля Артеты провел два матча, но взял только одно очко. Сначала «канониры» на выезде сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), а затем в домашних стенах уступили «Челси» (1:2) в лондонском дерби. Причем матч с «синими» складывался для «Арсенала» до 83-й минуты очень неплохо. Открыв счет в начале матча, подопечные Артеты удерживали его до концовки игры, пока не пропустили два мяча.

В данный момент «Арсенал» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы АПЛ с 24 баллами в активе. В этом сезоне лондонский клуб одержал в чемпионате пять побед, потерпел шесть поражений, еще девять раз была зафиксирована ничья. Если серия неудач продолжится, то выходить в еврокубки придется путем победы в Лиге Европы. К счастью, там у «Арсенала» все складывается неплохо, клуб вышел в 1/16 финала, заняв первое место в своей группе.

У «Манчестер Юнайтед» дела обстоят немного лучше. «Красные» после двух побед подряд над «Бернли» (2:0) и «Ньюкаслом» (4:1) поднялись на пятое место с 31 очком на счету. Футболисты Сульшера в этом чемпионате одержали восемь побед, потерпели пять поражений, семь матчей свели к ничьей.

Небольшим фаворитом матча является «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» вряд ли смогут зацепиться за тройку призеров в этом сезоне, но до четвертого места, которое позволит выступить в Лиге чемпионов, лишь четыре очка. Шансы есть, главное - продолжать набирать очки.

1 января, среда