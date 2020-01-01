Арсенал обыграл Ман Юнайтед, одержав первую победу под руководством Артеты

В поединке 21-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Манкунианцы активно начали встречу, но первая же острая атака «канониров» завершилась неприятностями для гостей. После прострела Колашинаца мяч срикошетил в центр штрафной «Юнайтед», и Пепе нанес точный удар. Достигнув преимущества в счете, хозяева поля начали подолгу разыгрывать мяч, не особо стремясь обострять ситуацию. И все же, именно лондонцы впоследствии угрожали воротам соперников. Ударам Ляказетта и Торрейры не хватило точности, а Пепе попал в штангу. Перед перерывом успех «канонирам» принес навес с углового. Де Хеа справился с ударом Ляказетта, но Папастатопулос на добивании расстрелял ворота.

Во второй половине встречи «красные дьяволы» владели территориальным преимуществом, пытаясь находить свободные зоны у штрафной «Арсенала». Лондонцы сконцентрировались на быстром выбегании в контратаки, которые организовывали Обамеянг и Ляказетт. Но более в поединке голов забито не было.

Чемпионат Англии. 21-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Николя Пепе (8), Сократис Папастатопулос (43)

Сеад Колашинац (3), Букайо Сака (82)

«Арсенал»: Бернд Лено, Сеад Колашинац (Букайо Сака, 69), Давид Луис, Сократис Папастатопулос, Месут Озил, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе (Рейсс Нелсон, 62), Александр Ляказетт (Маттео Гюэндузи, 82)

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Даниэль Джеймс (Андреас Перейра, 58), Неманья Матич (Хуан Мата, 81), Фред, Джесси Лингард (Мэйсон Гринвуд, 58), Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль



Арбитр: Крис Кавана

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА