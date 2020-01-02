В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Это первая победа лондонцев под руководством Микеля Артеты.
Лучшие моменты матча Арсенал - Ман Юнайтед
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Сократис Папастатопулос (Арсенал).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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