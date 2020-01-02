21-й тур
Арсенал
2:0
Ман Юнайтед
01.01.2020, FT

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 02.01.2020 08:12
  • 1414 просмотров
  • 1 комментарий
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. Видео голов и обзор матча
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В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Это первая победа лондонцев под руководством Микеля Артеты.

Лучшие моменты матча Арсенал - Ман Юнайтед
43' ГОЛ ! Мяч забил Сократис Папастатопулос (Арсенал).
8' ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    lebedevaleks
    online
    lebedevaleks, 02.01.2020 08:23
    0
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    lebedevaleks
    online
    lebedevaleks, 02.01.2020 08:23
    0
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