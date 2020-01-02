АРТЕТА: «Игра Арсенала становится лучше. Прекрасные ощущения после победы»

Наставник «Арсенала» Микель Артета доволен игрой команды в матче с «Манчестер Юнайтед». Лондонцы одержали победу со счетом 2:0 в матче 21-го тура АПЛ. Это первая победа «Арсенала» во главе с Артетой.

«Ощущения прекрасные, невероятные! Я очень счастлив и горжусь футболистами, игрой, которую они показали.

Первый тайм получился гораздо лучше второго. Все, что планировали делать, работало очень хорошо. У нас было достаточно возможностей, чтобы похоронить интригу.

Я стараюсь помогать футболистам как только возможно, выстраивать надлежащую структуру, чтобы они комфортно себя чувствовали. Но и они должны реализовывать это, и я очень доволен тем, что в данный момент они это делают. Игра становится лучше, так что я очень сильно хотел победить, и мы этого добились», – сказал Артета.