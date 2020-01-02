21-й тур
Арсенал
2:0
Ман Юнайтед
01.01.2020, FT

АРТЕТА: «Игра Арсенала становится лучше. Прекрасные ощущения после победы»

Новый тренер «канониров» одержал первую победу в клубе

  • 02.01.2020 09:38
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АРТЕТА: «Игра Арсенала становится лучше. Прекрасные ощущения после победы»
© Twitter. Микель Артета
Наставник «Арсенала» Микель Артета доволен игрой команды в матче с «Манчестер Юнайтед». Лондонцы одержали победу со счетом 2:0 в матче 21-го тура АПЛ. Это первая победа «Арсенала» во главе с Артетой.
 
«Ощущения прекрасные, невероятные! Я очень счастлив и горжусь футболистами, игрой, которую они показали.
 
Первый тайм получился гораздо лучше второго. Все, что планировали делать, работало очень хорошо. У нас было достаточно возможностей, чтобы похоронить интригу.
 
Я стараюсь помогать футболистам как только возможно, выстраивать надлежащую структуру, чтобы они комфортно себя чувствовали. Но и они должны реализовывать это, и я очень доволен тем, что в данный момент они это делают. Игра становится лучше, так что я очень сильно хотел победить, и мы этого добились», – сказал Артета.
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Источник — BT Sport

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