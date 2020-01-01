Чемпионат Англии. 21-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Николя Пепе (8), Сократис Папастатопулос (43)

Сеад Колашинац (3), Букайо Сака (82)

«Арсенал»: Бернд Лено, Сеад Колашинац (Букайо Сака, 69), Давид Луис, Сократис Папастатопулос, Месут Озил, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе (Рейсс Нелсон, 62), Александр Ляказетт (Маттео Гюэндузи, 82)



Запас: Дамиан Мартинес, Роб Холдинг, Джозеф Уиллок, Даниель Себальос.

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Даниэль Джеймс (Андреас Перейра, 58), Неманья Матич (Хуан Мата, 81), Фред, Джесси Лингард (Мэйсон Гринвуд, 58), Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль



Запас: Серхио Ромеро, Фил Джонс, Брендон Уильямс, Эшли Янг

Арбитр: Крис Кавана

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Мата сделал заброс в штрафную Арсенала на Рэшфорда, удар которого заблокировал Лено!

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. Канониры провели контратаку, но не сумели завершить ее ударом.

85 мин. Гости ищут подходы к штрафной Арсенала.

82 мин. Сака получил горчичник.

82 мин. Замена у Арсенала. Вместо Ляказетта на поле вышел Гюэндузи.

81 мин. Замена у Ман Юнайтед. Вместо Матича на поле вышел Мата.

79 мин. Сака из хорошей позиции пробил несильно, и де Хеа поймал мяч.

78 мин. Ляказетт из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

76 мин. Торрейре оказывают медицинскую помощь.

75 мин. Фред навесил с правого фланга, и Лено кулаком выбил мяч.

73 мин. После удара Гринвуда Лено поймал мяч.

69 мин. Замена у Арсенала. Вместо Колашинаца на поле вышел Сака.

67 мин. Игра идет в центре поля.

64 мин. Рэшфорд из левого угла штрафной Арсенала пробил выше ворот.

62 мин. Замена у Арсенала. Вместо Пепе на поле вышел Нелсон.

62 мин. Острая контратака Арсенала ударом по воротам не завершилась.

59 мин. Опасно! Перейра из левого угла штрафной не попал в ближний угол!

58 мин. Две замены у Ман Юнайтед. Вместо Лингарда на поле вышел Гринвуд, вместо Джеймса - Перейра.

55 мин. Фред стрельнул издали, и Лено поймал мяч.

54 мин. Джеймс пробил из-под Колашинаца из правого угла штрафной - Лено в падении поймал мяч.

53 мин. Лингард пробил из-за пределов штрафной, и мяч попал в Давида Луиса.

50 мин. Неудачная атака Арсенала.

48 мин. Манкунианцы контролируют мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. После навеса со штрафного Мануайр головой пробил в руки Лено.

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Пепе с углового навесил на ближнюю штангу и Ляказетт подрезал мяч в ворота - де Хеа отбил мяч перед собой, а Папастатопулос добил снаряд в сетку!

40 мин. Ляказетт прострелил из правого угла штрафной, но Пепе не успел к мячу.

38 мин. ШТАНГА! Пепе из-за пределов штрафной попал в каркас ворот!

35 мин. Неудачная атака Арсенала.

33 мин. И еще момент!!! Торрейра из центра штрафной Юнайтед немного не попал в ворота, пробив рядом со штангой!

32 мин. Опасно! Ляказетт в правом углу штрафной МЮ развернул Магуайра, но пробил неудачно!

31 мин. Осторожная игра идет на поле.

28 мин. Марсьяль попытался слева ворваться в штрафную Арсенала, но защитник выбил мяч.

25 мин. Обамеянг слишком сильно навесил из левого угла штрафной МЮ.

23 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

21 мин. Канониры больше владеют мячом, но пока не спешат обострять ситуацию.

18 мин. Неудачная атака Юнайтед.

16 мин. Лингард нарушил правила в центре поля.

13 мин. Канониры контролируют мяч.

11 мин. После навеса Пепе из правого угла штрафной Обамеянг с лёта пробил намного выше ворот!

8 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Колашинац слева ворвался в штрафную Юнайтед и сделал прострел - мяч попал в Линделёфа и отскочил под удар Пепе, который поразил ворота!

6 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Марсьяль навесил со штрафного с правого фланга, и Лено кулаками выбил мяч.

3 мин. Колашинац на фланге сорвал атаку МЮ.

1 мин. Первая же атака Юнайтед завершилась ударом Рэшфорда в руки Лено.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 1-го января, состоится поединок двадцать первого тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Лондонский клуб, который недавно возглавил испанец Микель Артета, продолжают преследовать неудачи. В предыдущем туре «канониры» были близки к первой победе под руководством нового наставника, но пропустили два гола в конце матча против «Челси» и потерпели поражение. При этом лондонцы продемонстрировали вполне презентабельный футбол, и тем обиднее для них стала очередная осечка. Дела «Манчестер Юнайтед» обстоят получше, чем у «канониров»: манкунианцы занимают в турнирной таблице пятое место. Впрочем, «красные дьяволы» показывают нестабильные результаты, что вызывает недовольство в рядах поклонников «Юнайтед». В своем крайнем матче манчестерцы обыграли «Бёрнли» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».