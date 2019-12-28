Манчестер Юнайтед не без труда обыграл Бернли

В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд.
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2
Голы: Марсьяль, 44, Рэшфорд, 90
«Бернли»: Поуп, Ми, Тэйлор, Бардсли, Тарковски, Корк (Брэйди, 87), Вествуд, Хендрик (Родригес, 59), Макнил, Вуд, Барнс (Гудмундссон, 68).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Янг, Линделеф, Магуайр, Перейра (Лингард, 73), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Шоу, 89), Рэшфорд.
Предупреждения: Бардсли (23), Ми (61), Тэйлор (71), Макнил (89), Уильямс (90), Лингард (90), Фред (90).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.