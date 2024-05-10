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Англия
10 мая 2024, 19:02 |
513
0

Эвертон отозвал апелляцию на снятие двух очков

Клуб Виталия Миколенко согласился с наказанием

10 мая 2024, 19:02 |
513
0
Эвертон отозвал апелляцию на снятие двух очков
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» отозвал свою апелляцию на решение АПЛ лишить команду 2 очков в турнирной таблице чемпионата Англии нынешнего сезона. Напомним, клуб Виталия Миколенко был наказан за нарушение Правил прибыльности и устойчивого развития АПЛ.

Слушания по данному делу были запланированы на конец мая, однако теперь они не состоятся.

Напомним, «Эвертон» по ходу нынешнего сезона дважды был наказан снятием очков. В ноябре прошлого года с клуба сняли 10 очков, однако после апелляции «Ирисок» штраф был сокращен до 6 очков.

На данный момент «Эвертон» с 37 очками идет 15-м в турнирной таблице АПЛ. Команда Шона Дайча досрочно обеспечила себе сохранение прописки в элите.

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Олег Дидух Источник: ФК Эвертон
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