ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ

Клуб Виталия Миколенко «Эвертон» официально сообщил о том, что он был оштрафован на два очка в турнирной таблице АПЛ нынешнего сезона в связи с нарушением финансового фейр-плей.

Это уже второе наказание подобного рода для «Эвертона» в нынешнем сезоне. В декабре прошлого года с «Ирисок» сняли 10 очков, после чего в феврале наказание было смягчено до -6 очков.

«Эвертон» уже сообщил о том, что собирается подавать апелляцию на данное решение.

После повторного штрафа «Эвертон» опустился на 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета команда Шона Дайча опережает на два очка.