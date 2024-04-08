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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Англия
08 апреля 2024, 16:21 |
1713
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ

Клуб Виталия Миколенко снова наказали за нарушение финансового фейр-плей

08 апреля 2024, 16:21 |
1713
1
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Виталия Миколенко «Эвертон» официально сообщил о том, что он был оштрафован на два очка в турнирной таблице АПЛ нынешнего сезона в связи с нарушением финансового фейр-плей.

Это уже второе наказание подобного рода для «Эвертона» в нынешнем сезоне. В декабре прошлого года с «Ирисок» сняли 10 очков, после чего в феврале наказание было смягчено до -6 очков.

«Эвертон» уже сообщил о том, что собирается подавать апелляцию на данное решение.

После повторного штрафа «Эвертон» опустился на 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета команда Шона Дайча опережает на два очка.

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Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансовый фейр-плей штрафы
Источник ФК Эвертон
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Vitason
Сколько можно?? Да оштрафуйте вы раз и не задалбывайте  Евертон!!!
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