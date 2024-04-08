ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон был оштрафован еще на два очка в АПЛ
Клуб Виталия Миколенко снова наказали за нарушение финансового фейр-плей
Клуб Виталия Миколенко «Эвертон» официально сообщил о том, что он был оштрафован на два очка в турнирной таблице АПЛ нынешнего сезона в связи с нарушением финансового фейр-плей.
Это уже второе наказание подобного рода для «Эвертона» в нынешнем сезоне. В декабре прошлого года с «Ирисок» сняли 10 очков, после чего в феврале наказание было смягчено до -6 очков.
«Эвертон» уже сообщил о том, что собирается подавать апелляцию на данное решение.
После повторного штрафа «Эвертон» опустился на 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета команда Шона Дайча опережает на два очка.
Club Statement. pic.twitter.com/MQuaKADY54— Everton (@Everton) April 8, 2024
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