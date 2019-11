ВИДЕО. Эмоции Надаля и Лопеса после решающего матча полуфинала Кубка Дэвиса

В решающем поединке полуфинала Кубка Дэвиса между командами Испании и Великобритании Рафаэль Надаль и Фелисиано Лопес в упорной борьбе обыграли Джейми Маррея и Нила Скупски – 7:6 (3), 7:6 (8).

Эта победа вывела испанцев в финал, где им будет противостоять сборная Канады.

The moment Spain won their way into their first Davis Cup final since 2012... @RafaelNadal | @feliciano_lopez #GBRESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/Lp4QQfHvRW

“This competition is dramatic and with this new format even more. We are super, super happy, (it) has been an amazing and unforgettable evening for all of us"



- @RafaelNadal #GBRESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/hFslvYx3Km