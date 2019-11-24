Сборная Испании вырвала победу у Великобритании в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборные Великобритании и Испании по теннису завершили второе полуфинальное противостояние Кубка Дэвиса. Победителем в этой дуэли стали испанцы, которые одержали победу со счетом 2:1.

В одиночном разряде сначала Кайл Эдмунд разобрался с Фелисиано Лопесом. Поединок завершился в двух сетах – 6:3, 7:6 (3). А затем счет в противостоянии сравнял Рафаэль Надаль, который обыграл Дэниела Эванса – 6:4, 6:0.

Судьба путевки в финал решалась в матче парного разряда. Надаль и Лопес в упорной борьбе принесли победу сборной Испании, обыграв Джейми Маррея и Нила Скупски – 7:6 (3), 7:6 (8).

В финале Кубка Дэвиса испанцы встретятся со сборной Канады, которая ранее обыграла Россию.