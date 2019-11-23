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Канада разобралась с Россией и вышла в финал Кубка Дэвиса

Первый финал для Кленовых

  • 23.11.2019 19:11
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  • 1 комментарий
Канада разобралась с Россией и вышла в финал Кубка Дэвиса
© twitter.com/TennisCanada

Сборные Канады и России по теннису сразились в полуфинале Кубка Дэвиса, а победителем по итогам противостояния стали Кленовые со счетом 2:1.

В одиночном противостоянии Вашек Поспишил проиграл Андрею Рублеву в двух сетах - 4:6, 4:6, однако затем Денис Шаповалов одолел Карена Хачанова и сравнял счет.

Однако в матче парного разряда Поспишил и Шаповалов победили пару Рублев/Хачанов - 6:3, 3:6, 7:6.

Для сборной Канады это первый финал Кубка Дэвиса в истории. В соперниках будут испанцы или британцы.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 23.11.2019 19:15
    -1
    Приємна субота стає ще більш приємною
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