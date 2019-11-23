Канада разобралась с Россией и вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборные Канады и России по теннису сразились в полуфинале Кубка Дэвиса, а победителем по итогам противостояния стали Кленовые со счетом 2:1.

В одиночном противостоянии Вашек Поспишил проиграл Андрею Рублеву в двух сетах - 4:6, 4:6, однако затем Денис Шаповалов одолел Карена Хачанова и сравнял счет.

Однако в матче парного разряда Поспишил и Шаповалов победили пару Рублев/Хачанов - 6:3, 3:6, 7:6.

Для сборной Канады это первый финал Кубка Дэвиса в истории. В соперниках будут испанцы или британцы.