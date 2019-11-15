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Надаль обыграл Циципаса, но не гарантировал себе место в полуфинале

Помешать испанцу может Александр Зверев

  • 15.11.2019 19:16
  • 1002 просмотра
  • 3 комментария
Надаль обыграл Циципаса, но не гарантировал себе место в полуфинале
© ATP. Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль обыграл Стефаноса Циципаса в заключительном туре группового раунда Итогового турнира ATP.
 
Испанец добыл непростую победу в трех сетах, встреча продолжалась около трех часов.
 
Итоговый турнир ATP. Групповой раунд
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(4), 6:4, 7:5
 
Таким образом, Надаль стал на один шаг ближе к выходу в полуфинал, но ему еще может помешать немец Александр Зверев, которому для выхода в плей-офф нужно выиграть поединок против Даниила Медведева.
 
К слову, российский теннисист после победы Надаля лишился даже теоретических шансов на выход из группы.
 
Также добавим, что в случае победы Медведева в заключительном матче группы Андре Агасси первое место в квартете (соперник в полуфинале – Роджер Федерер) займет Надаль, в случае победы Зверева – Циципас.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 15.11.2019 19:38
    0
    ihor7003, 15.11.2019 19:34
    А я за Зверева, чтобы Феде было легче
    за москалів короче обидва
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.11.2019 19:34
    0
    Мосій Шило, 15.11.2019 19:31
    РАФА,БРАВО! Красавец! Болеем за медведя в22 00
    А я за Зверева, чтобы Феде было легче
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 15.11.2019 19:31
    -2
    РАФА,БРАВО! Красавец! Болеем за медведя в22 00
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.11.2019 19:38
    0
    ihor7003, 15.11.2019 19:34
    А я за Зверева, чтобы Феде было легче
    за москалів короче обидва
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.11.2019 19:34
    0
    Мосій Шило, 15.11.2019 19:31
    РАФА,БРАВО! Красавец! Болеем за медведя в22 00
    А я за Зверева, чтобы Феде было легче
    Ссылка
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