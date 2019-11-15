Надаль обыграл Циципаса, но не гарантировал себе место в полуфинале

Интересно, что Максимов максимум два сезона работал с клубами, но в 90% случаев его увольняли пос...

19:39 — Андрей Деко

кривоногое дерьмо!

19:36 — common_sense

да когда же его выгонят уже(

19:35 — Саша Зардунов

Как то противно от всего этого. Самая бездарная команда от всех имеющих в Украине всех возрастов