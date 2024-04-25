Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль уверенно переиграл американского тинейджера на Мастерсе в Мадриде
ATP
25 апреля 2024, 20:35 |
303
0

Надаль уверенно переиграл американского тинейджера на Мастерсе в Мадриде

Король грунта потратил чуть более часа

25 апреля 2024, 20:35 |
303
0
Надаль уверенно переиграл американского тинейджера на Мастерсе в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Дарвин Бланш

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) успешно начал выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 1-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира разобрался с 16-летним американцем Дарвином Бланшем (№1028 ATP).

Мадрид. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Дарвин Бланш (США) – 6:1, 6:0

Отметим, что разница в возрасте между теннисистками составила 21 год и 117 дней – рекорд для турниров такого уровня. На момент рождения Дарвина испанец уже успел выиграть три турнира Grand Slam.

В следующем раунде Надаль сразится против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура, которому он проиграл в Барселоне.

По теме:
Рафаэль Надаль – Дарвин Бланш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
Надаль подтвердил свое последнее участие в Мастерсе в Мадриде
Рафаэль Надаль ATP Мадрид
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде
Теннис | 25 апреля 2024, 19:15 5
6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперника Ястремской в Мадриде

Коко Гофф неожиданно легко уничтожила Аранчу Рус на грунте

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 25 апреля 2024, 10:00 6
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Футбол | 25.04.2024, 00:13
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин удивил Реал условием, при котором он останется в команде
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Футбол | 25.04.2024, 11:05
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Теннис | 25.04.2024, 16:22
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
25.04.2024, 14:53 5
Бокс
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 16
Футбол
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 4
Футбол
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 9
Футбол
Новый рейтинг лучших боксеров The Ring: Усик в топе, провал Хейни
Новый рейтинг лучших боксеров The Ring: Усик в топе, провал Хейни
24.04.2024, 13:28 2
Бокс
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 22
Футбол
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем