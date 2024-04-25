Надаль уверенно переиграл американского тинейджера на Мастерсе в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) успешно начал выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 1-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира разобрался с 16-летним американцем Дарвином Бланшем (№1028 ATP).

Мадрид. Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Дарвин Бланш (США) – 6:1, 6:0

Отметим, что разница в возрасте между теннисистками составила 21 год и 117 дней – рекорд для турниров такого уровня. На момент рождения Дарвина испанец уже успел выиграть три турнира Grand Slam.

В следующем раунде Надаль сразится против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура, которому он проиграл в Барселоне.