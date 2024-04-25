Надаль уверенно переиграл американского тинейджера на Мастерсе в Мадриде
Король грунта потратил чуть более часа
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) успешно начал выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
В матче 1-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира разобрался с 16-летним американцем Дарвином Бланшем (№1028 ATP).
Мадрид. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Дарвин Бланш (США) – 6:1, 6:0
Отметим, что разница в возрасте между теннисистками составила 21 год и 117 дней – рекорд для турниров такого уровня. На момент рождения Дарвина испанец уже успел выиграть три турнира Grand Slam.
В следующем раунде Надаль сразится против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура, которому он проиграл в Барселоне.
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