Рафаэль НАДАЛЬ: «Буду очень удивлен, если выиграю у де Минаура»
Испанский теннисист – о выступлении в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над 16-летним американцем Дарвином Бланшем на Мастерсе в Мадриде, а также поделился ожиданиями от матче против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура, которому проиграл в Барселоне.
«У Дарвина большой потенциал, но ему многого не хватает. Это облегчило мне жизнь. Это был часовой матч. Это ничего не меняет в моих взглядах на Ролан Гаррос. Я не буду принимать решение о Париже здесь, в Мадриде. Я приму решение после игры в Риме.
Я буду очень удивлен, если в субботу выиграю у Алекса де Минаура.
В данный момент победа или поражение – не самое главное. Еще одна или две победы ничего не изменят в моей карьере. Я не стремлюсь выиграть титул в Мадриде.
Матч против де Минаура – это возможность понять, где я нахожусь. В Барселоне против него я хорошо сыграл один сет», – сказал Надаль.
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