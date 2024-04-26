Рафаэль НАДАЛЬ: «Буду очень удивлен, если выиграю у де Минаура»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над 16-летним американцем Дарвином Бланшем на Мастерсе в Мадриде, а также поделился ожиданиями от матче против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура, которому проиграл в Барселоне.

«У Дарвина большой потенциал, но ему многого не хватает. Это облегчило мне жизнь. Это был часовой матч. Это ничего не меняет в моих взглядах на Ролан Гаррос. Я не буду принимать решение о Париже здесь, в Мадриде. Я приму решение после игры в Риме.

Я буду очень удивлен, если в субботу выиграю у Алекса де Минаура.

В данный момент победа или поражение – не самое главное. Еще одна или две победы ничего не изменят в моей карьере. Я не стремлюсь выиграть титул в Мадриде.

Матч против де Минаура – это возможность понять, где я нахожусь. В Барселоне против него я хорошо сыграл один сет», – сказал Надаль.