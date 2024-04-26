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ATP
26 апреля 2024, 07:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 07:21
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0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Буду очень удивлен, если выиграю у де Минаура»

Испанский теннисист – о выступлении в Мадриде

26 апреля 2024, 07:20 | Обновлено 26 апреля 2024, 07:21
250
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Буду очень удивлен, если выиграю у де Минаура»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над 16-летним американцем Дарвином Бланшем на Мастерсе в Мадриде, а также поделился ожиданиями от матче против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура, которому проиграл в Барселоне.

«У Дарвина большой потенциал, но ему многого не хватает. Это облегчило мне жизнь. Это был часовой матч. Это ничего не меняет в моих взглядах на Ролан Гаррос. Я не буду принимать решение о Париже здесь, в Мадриде. Я приму решение после игры в Риме.

Я буду очень удивлен, если в субботу выиграю у Алекса де Минаура.

В данный момент победа или поражение – не самое главное. Еще одна или две победы ничего не изменят в моей карьере. Я не стремлюсь выиграть титул в Мадриде.

Матч против де Минаура – это возможность понять, где я нахожусь. В Барселоне против него я хорошо сыграл один сет», – сказал Надаль.

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Рафаэль Надаль Алекс де Минаур ATP Мадрид
Владимир Клепач Источник: Twitter
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