Надаль проиграл четвертому сеяному на турнире в Барселоне
Рафаэль в двух сетах уступил Алексу де Минауру из Австралии
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) завершил выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).
В матче 2-го раунда основы Рафа уступил четвертому сеяному Алексу де Минауру из Австралии (№11 ATP).
Барселона. Второй круг
Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 7:5, 6:1
Это был 5-й матч между этими теннисистами, испанец выиграл 3 поединка.
В следующем раунде де Минаур сразится против Даниеля Альтмаера (№66 ATP) или Артура Фиса (№36 ATP).
Надаль в предыдущем раунде добыл первую победу на грунте за 2 года. Рафа 12 раз выигрывал турнир в Барселоне.
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