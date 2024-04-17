Надаль проиграл четвертому сеяному на турнире в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) завершил выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матче 2-го раунда основы Рафа уступил четвертому сеяному Алексу де Минауру из Австралии (№11 ATP).

Барселона. Второй круг

Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 7:5, 6:1

Это был 5-й матч между этими теннисистами, испанец выиграл 3 поединка.

В следующем раунде де Минаур сразится против Даниеля Альтмаера (№66 ATP) или Артура Фиса (№36 ATP).

Надаль в предыдущем раунде добыл первую победу на грунте за 2 года. Рафа 12 раз выигрывал турнир в Барселоне.