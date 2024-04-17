Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль проиграл четвертому сеяному на турнире в Барселоне
ATP
17 апреля 2024, 19:01 |
381
1

Надаль проиграл четвертому сеяному на турнире в Барселоне

Рафаэль в двух сетах уступил Алексу де Минауру из Австралии

17 апреля 2024, 19:01 |
381
1
Надаль проиграл четвертому сеяному на турнире в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№644 ATP) завершил выступления на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матче 2-го раунда основы Рафа уступил четвертому сеяному Алексу де Минауру из Австралии (№11 ATP).

Барселона. Второй круг
Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 7:5, 6:1

Это был 5-й матч между этими теннисистами, испанец выиграл 3 поединка.

В следующем раунде де Минаур сразится против Даниеля Альтмаера (№66 ATP) или Артура Фиса (№36 ATP).

Надаль в предыдущем раунде добыл первую победу на грунте за 2 года. Рафа 12 раз выигрывал турнир в Барселоне.

По теме:
Рафаэль Надаль – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рафаэль НАДАЛЬ: «Все знают, что я больше не фаворит»
Рафаэль НАДАЛЬ – после победы в Барселоне: «Проживаю тяжелые моменты»
Рафаэль Надаль ATP Барселона Алекс де Минаур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта
Теннис | 16 апреля 2024, 21:15 0
ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта
ВИДЕО. Костюк 1.5 часа тренировалась со Свентек на кортах Штутгарта

Марта на старте соревнований сыграет против Лауры Зигемунд, Ига будет защищать трофей

В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 16 апреля 2024, 23:59 57
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Парижане разгромили каталонцев

Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте
Теннис | 17.04.2024, 19:04
Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте
Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте
Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме
Хоккей | 16.04.2024, 20:57
Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме
Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Футбол | 16.04.2024, 23:57
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
Смішні буки з якогось перепугу (мабуть від величі імені легендарного іспанця) зробили Надаля фаворитом цього матчу, з невеличкою перевагою в котировках. Ой смішні, смішні... У людини другий матч за кілька місяців, після травми, а він вже повинен вигравати у 11 ракетки.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 08:01 4
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
16.04.2024, 09:00 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
15.04.2024, 23:15 4
Хоккей
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
17.04.2024, 00:30
Футбол
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 2
Футбол
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
Новый лидер после разгрома в Лондоне. Список бомбардиров АПЛ 2023/24
16.04.2024, 07:32
Футбол
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
15.04.2024, 23:59 25
Футбол
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
16.04.2024, 12:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем