Даниил Медведев – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 15-го ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.
Для выхода в полуфинал немцу нужна любая победа. Также он может пройти далее, взяв всего сет, но при этом Рафаэль Надаль должен проиграть Стефаносу Циципасу.
Россиянину нужна собственная победа в двух сетах и проигрыш Надаля.
Источник — Sport.ua
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