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Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP

  • 15.11.2019 12:29
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Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Рафаэль Надаль
В пятницу, 15-го ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.
 
Напомним,  Циципас уже гарантировал себе участие в полуфинале, пока что остается не ясно только место, с которого он туда квалифицируется. Надалю для выхода в плей-офф нужна победа в третьем матче и осечка немца Александра Зверева в поединке против россиянина Даниила Медведева. 
 
Также отметим, что испанец даже теоретически не может занять второе место в группе. Поэтому, если он все-таки станет полуфиналистом, его соперником будет Роджер Федерер.
 
Поединок Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас начнется в 16:00 по Киеву.
 

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Источник — Sport.ua

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