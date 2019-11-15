Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 15-го ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.
Напомним, Циципас уже гарантировал себе участие в полуфинале, пока что остается не ясно только место, с которого он туда квалифицируется. Надалю для выхода в плей-офф нужна победа в третьем матче и осечка немца Александра Зверева в поединке против россиянина Даниила Медведева.
Также отметим, что испанец даже теоретически не может занять второе место в группе. Поэтому, если он все-таки станет полуфиналистом, его соперником будет Роджер Федерер.
Поединок Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас начнется в 16:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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