Итоговый турнир ATP. Турнирные расклады для группы Андре Агасси

В пятницу, 15 ноября, будут сыграны решающие матчи в группе Андре Агасси на Итоговом турнире ATP.

И если в другом квартете все довольно просто ( Тим в полуфинале , Джокович и Федерер в очном матче разыграют вторую путевку), то здесь ситуация немного сложнее.

Точно в плей-офф вышел грек Стефанос Циципас. Он может занять как первую, так и вторую позицию.

Лучшие шансы на другую путевку у Александра Зверева, ему для этого нужна любая победа над Даниилом Медведевым. Также можно пройти далее, взяв всего сет, но при этом должен проиграть Надаль.

Рафаэлю Надалю нужно самому побеждать, но при этом надеяться также и на победу Медведева в паралледьном матче.

У российского теннисиста ситуация самая сложная. Ему нужна собственная победа в двух сетах и проигрыш Надаля.

Более наглядно в таблице ниже: