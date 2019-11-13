Тим сенсационно обыграл Джоковича на Итоговом турнире ATP

Сергей Сидорчук - невероятный гол в ворота Шахтера. По моему, никто лучше не забил

УАФ– М а ф і я!

01:51 — УАФ– М а ф і я!

Разве что гол Надежды Иванченко может посоперничать.

При всій повазі,гол дійсно гарний,але то не є чистий гол.Бо саме завдяки рикошету він отримав дод...

02:06 — Олег Кулініч

Судя по последним результатам - самая в стрельбе надежная парочка. Кроме того, у Підручного и со ...

02:06 — Олег Кулініч

Судя по последним результатам - самая в стрельбе надежная парочка. Кроме того, у Підручного и со ...