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Тим сенсационно обыграл Джоковича на Итоговом турнире ATP

В первом туре Доминик Тим также выиграл у Роджера Федерера

  • 13.11.2019 01:12
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Тим сенсационно обыграл Джоковича на Итоговом турнире ATP
© Twitter. Доминик Тим

В Лондоне продолжается Итоговый турнир ATP. Во втором туре серб Новак Джокович проиграл австрийцу Доминику Тиму. Поединок завершился на тай-брейке третьего сета.

Итоговый турнир ATP

Лондон (Великобритания), 2-й тур, 12 ноября

Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7).

Напомним, в первом туре Доминик Тим также обыграл швейцарца Роджера Федерера и лидирует в группе с двумя победами в активе. Австриец досрочно обеспечил себе выход в 1/2 финала, а за вторую путевку в третьем туре сразятся Федерер и Джокович.

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Источник — Sport.ua

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