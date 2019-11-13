Тим сенсационно обыграл Джоковича на Итоговом турнире ATP

В Лондоне продолжается Итоговый турнир ATP. Во втором туре серб Новак Джокович проиграл австрийцу Доминику Тиму. Поединок завершился на тай-брейке третьего сета.
Итоговый турнир ATP
Лондон (Великобритания), 2-й тур, 12 ноября
Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (5:7).
Напомним, в первом туре Доминик Тим также обыграл швейцарца Роджера Федерера и лидирует в группе с двумя победами в активе. Австриец досрочно обеспечил себе выход в 1/2 финала, а за вторую путевку в третьем туре сразятся Федерер и Джокович.
Источник — Sport.ua
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