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Федерер проиграл Тиму свой стартовый матч Итогового турнира ATP

В Лондоне швейцарец уступил австрийскому теннисисту в двух сетах

  • 11.11.2019 00:05
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Федерер проиграл Тиму свой стартовый матч Итогового турнира ATP
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В Лондоне стартовал Итоговый турнир ATP. В первом туре швейцарец Роджер Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму свой стартовый матч соревнований. Поединок завершился в двух сетах.

Итоговый турнир ATP

Лондон (Великобритания), 1-й тур, 10 ноября

Роджер Федерер (Швейцария) – Доминик Тим (Австрия) – 5:7, 5:7.

Ранее в первом матче игрового дня серб Новак Джокович стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини в двух сетах (6:2, 6:1).

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Источник — Sport.ua

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