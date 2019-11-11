Федерер проиграл Тиму свой стартовый матч Итогового турнира ATP

ну зачем тут уефа - не совсем понятно, а вот то, что уефа потом будет внимательнее смотреть - это...

Я смотрел этот "матч" по ТВ и так и не понял, где там был расизм? Когда Роберто Карлосу под ноги ...

01:32 — Forever_young_13

Дрыснямовский миньон. Как только такие как ты утырки начинают сомневаться в моих аккаунтах, сразу...

01:25 — Pavel Yakimovich

и тебя там чего, опустили где-то дауны геи? с чего ты взял что я даун и гей? я и школу закончил с...

01:24 — Pavel Yakimovich

пока что ты мне напоминаешь ушлепка, что балаболит я пока помню расизм на матче с челси, в исполн...

01:20 — Александр Шевченко

еще один даУн и гей болельщик даУнецкого шлака объявился. Так и запишем. Хотя твой стиль напомина...

01:16 — Pavel Yakimovich

ты бы обезьяна факты привела, а то пока подкуп - только за дырявыми числиться... хотя судя по тво...

01:15 — Александр Шевченко

ну, то что ты гей и даУн уже всем известно, зачем снова себя выставлять на посмиховысько, даУн?

01:10 — Александр Шевченко

Ну вы же обезьяны, после рассизма с Айнтрахтом играет в ЕК. Хотя за подкуп судей и команд в упл ...