Федерер проиграл Тиму свой стартовый матч Итогового турнира ATP

В Лондоне стартовал Итоговый турнир ATP. В первом туре швейцарец Роджер Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму свой стартовый матч соревнований. Поединок завершился в двух сетах.
Итоговый турнир ATP
Лондон (Великобритания), 1-й тур, 10 ноября
Роджер Федерер (Швейцария) – Доминик Тим (Австрия) – 5:7, 5:7.
Ранее в первом матче игрового дня серб Новак Джокович стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини в двух сетах (6:2, 6:1).
Источник — Sport.ua
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