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Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Берреттини

Серб начал Итоговый турнир с уверенной победы

  • 10.11.2019 18:06
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Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Берреттини
© couperogers.com. Новак Джокович

Сегодня матчем Новак Джокович – Маттео Берретини стартовал Итоговый турнир АТР 2019 года в Лондоне.

В стартовом поединке вторая ракетка мира Новак Джокович не оставил шансов дебютанту Итогового турнира Маттео Берреттини. Матч продолжался всего 1 час и 4 минуты.

Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 6:1

Также сегодня состоится второй матч Группы В – Роджер Федерер – Доминик Тим. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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