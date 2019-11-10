Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Берреттини

Сегодня матчем Новак Джокович – Маттео Берретини стартовал Итоговый турнир АТР 2019 года в Лондоне.
В стартовом поединке вторая ракетка мира Новак Джокович не оставил шансов дебютанту Итогового турнира Маттео Берреттини. Матч продолжался всего 1 час и 4 минуты.
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 6:1
Также сегодня состоится второй матч Группы В – Роджер Федерер – Доминик Тим. Начало – в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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