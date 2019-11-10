Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Берреттини

тайсон был на эмоциях но вы белые свиньи типа фаны ДК -уроды

19:26 — jekаfunny

мне кажется что и после зимы будет беда с нападающими , учитывая критерии выбора Михи ... боже на...

19:26 — Forever_young_13

Пососуля Киевская. Заглатывай не подавись

19:25 — MaxUa

"без замен в ходе игры, команда сдохла во втором тайме." Вы точно матч смотрели? В этом матче Мих...

19:25 — Rostislav Zdorenko

Тебя часом не боярышник зовут?))) ты только про него и чешишь

19:25 — Влад Тараненко

Наверное ты необразованный) потому что по построению предложения, было видно, что речь идет о дин...

19:24 — serge_kr

Тайсон все адекватные украинцы с тобой . #НетРасизму