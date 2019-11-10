Новак Джокович – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ну если брать АПЗ, то лучше него там Гомес.

Вообще-то игроки из постсоветского просранства и раньше выступали в топ-клубах. Причем по сравнен...

13:19 — Maks7777

Это у вас на ужин после матча будет сегодня Михайличенко,!Посмотрим как вы запоете и будете жопу ...

13:19 — AdvocatusDei

Да, абдуллаев и витао хороши!

13:17 — kvlad200760

Так Сіпріано то заміна Ісмаілі,а Антоніо то заміна Степаненку!!! Майкон-Патріку,Тете-Марлосу,Соло...

13:16 — Maks7777

Клоун упоротый успокойся уже пересматри матчи с луганнно))))

13:15 — Zport.

Смотрю донецкие диванные боевики активизировались. Видимо на обед у них сегодня боярышник.

13:15 — jekаfunny

так что ты там за чушь писал про мониторы деньги и прочее , не будешь объяснять , снова слив ?

13:15 — Maks7777

+++++Уровень правильные слова