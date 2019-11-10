Новак Джокович – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 10-го ноября, стартует Итоговый турнир ATP.
В группе Бьорна Борга встретятся 32-летний сербский теннисист Новак Джокович и 23-летний итальянский спортсмен Маттео Берреттини.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Плеер с трансляцией будет добавлен непосредственно перед началом матча.
Источник — Sport.ua
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