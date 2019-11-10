Чоловічий Підсумковий турнір-2019: прев'ю

У неділю стартує останнє велике змагання тенісного сезону-2019 – чоловічий Підсумковий турнір у Лондоні. Нарешті, вперше за останні роки, в ньому візьмуть участь усі найкращі тенісисти планети. Тобто, Велика Трійка, а також топова молодь. А значить, нам вдасться побачити високий рівень тенісу, і ніякого Дімітрова в ролі переможця, як то було два роки тому. Нагадаю, що торік турнір теж несподівано виграв Олександр Звєрєв, але, на відміну від болгарина, німець у вирішальних матчах заслужено здолав найкращих – Федерера та Джоковича.

Цікаво, що призовий фонд лондонського Підсумкового – 9 мільйонів доларів. Порівняйте з аналогічними цифрами жіночого змагання – 14 мільйонів. Китайці починають рулити навіть у тенісі, але до чоловіків вони поки що не доберуться, адже з 2021-го року турнір переїде до Турину, а не до Піднебесної. Ще з цікавинок варто виділити такий факт: вперше за останні 50 років у фінальний турнір року пробилися тільки європейці.

Як завжди, вісімка найкращих на Підсумковому ділиться на дві групи, в яких тенісисти грають за коловою системою у так званому раунді-робін. По двоє найкращих з кожного квартету виходять до півфіналів, переможці яких виявляють в очній зустрічі тріумфатора турніру. Система нарахування очок у чоловіків відрізняється від жіночої. В раунді-робін за кожну перемогу спортсменові начисляється по 200 очок без якихось бонусів за поразки. 400 залікових пунктів приносить виграш півфінальної зустрічі, і 500 – перемога на турнірі. Можливий максимум – 1500 очок.

На початку тижня було проведене жеребкування, і воно принесло дуже цікаві результати. За традицією, назви двом групам були дані на честь видатних тенісистів минулого.

Група Андре Агассі

[1] Рафаель Надаль (Іспанія)

[4] Даніїл Медведєв (Росія)

[6] Стефанос Циципас (Греція)

[7] Олександр Звєрєв (Німеччина)

Рафаель Надаль провів черговий блискучий сезон. Нікого давно вже не дивує його домінація на улюбленому грунті, де неймовірний іспанець виграв 12-й (!!!) титул на Ролан Гарросі. Але він тріумфально виступив і в кінці літа у Північній Америці на харді, де спочатку переміг на Мастерсі у Монреалі, а потім взяв і US Open. Не обійшлося, на жаль, без традиційних проблем зі здоров’ям. Після американського Шолому Рафа пропустив турнір у Шанхаї через травму зап’ястя, а уже перед самим Підсумковим вимушений був знятися з паризького півфіналу, отримавши на тренуванні пошкодження м’язів живота. Але Надаль запевняє своїх шанувальників, що зараз в нього все добре, і він готовий битися з молоддю за вихід із групи.

Результати сезону: 4 титули (2 Шоломи), 51 перемога, 6 поразок (на харді 25-2).

Статистика особистих зустрічей з суперниками по групі:

Надаль – Медведєв 2-0 (цього сезону 2-0, якраз два фінали – у Монреалі та Нью-Йорку)

Надаль – Циципас 4-1 (2-1)

Надаль – Звєрєв 5-0 (0-0)

23-річний Даніїл Медведєв цього року стрімко увірвався до топ-10. Не те, щоб зовсім вже несподівано, але його прогрес виявився дуже швидким. Перша половина сезону з однією перемогою у Софії стала трампліном до дуже серйозного досягнення: з кінця липня до середини жовтня Медведєв дійшов до шести поспіль фіналів, з яких виграв три. А пам’ятний трилер у фіналі US Open проти Рафи, впевнений, мало хто встиг забути. Серія перервалася на останньому Мастерсі у Парижі, де росіянин несподівано програв у першому ж матчі.

Результати сезону: 4 титули (2 – на Мастерсах), 59 перемог, 18 поразок (на харді – 46-10).

Статистика особистих зустрічей:

Медведєв – Циципас 5-0 (2-0)

Медведєв – Звєрєв 1-4 (1-0, нещодавня перемога у фіналі Шанхаю)

Стефанос Циципас, на відміну від росіянина, краще провів саме першу половину сезону. Можна відмітити його титули на двох різних типах покриття на турнірах серії АТР-250 у Марселі та Ешторілі, але головним успіхом грека став фінал Мадриду, на шляху до якого він здолав не кого-небудь, а самого Ґрунтового Короля. Щоправда, поступився у фіналі Джоковичу. Найкращим результатом на Шоломах став півфінал у Австралії , де Циципас став наймолодшим півфіналістом мейджорів з 2007-го року. Стефанос грав дуже багато на протязі сезону, природно, що на його кінцівку «фізики» у 21 рік десь не вистачає.

Результати сезону: 2 титули, 55 перемог, 26 поразок (на харді – 34-18).

Статистика особистих зустрічей:

Циципас – Звєрєв 3-1 (2-0)

Олександр Звєрєв, здається, трохи призупинився у своєму розвитку. Минулий сезон він завершив у топ-3, маючи у своєму активі один титул на Мастерсі та виграш Підсумкового турніру. Зараз все значно скромніше. Одна перемога на АТР-250, знову ніяких особливих успіхів на Шоломах. Ще місяць тому поїздка німця до Лондону була під великим питанням, але на Мастерсі у Шанхаї Звєрєв дійшов до фіналу, здолавши по дорозі Федерера та Берреттіні, фактично забронювавши собі місце у вісімці.

Результати сезону: 1 титул, 45 перемог, 24 поразок (на харді – 27-13).

Група Агассі з першого погляду видається цікавішою, ніж другий квартет. До неї потрапили одразу три представники молодого покоління, яких розглядають в якості майбутніх замін віковим легендам тенісу. Але при цьому очевидні два фаворити групи: Надаль та Медведєв. Хоча, звичайно, можливі варіанти. Адже ступінь готовності Рафи, наприклад, поки нікому невідома. А хто б міг подумати рік тому, що Підсумковий візьме Звєрєв? Його тієї осені у передтурнірних розкладах порівнювали з Еліною Світоліною, не даючи багато шансів. А вони завоювали по титулу! Цього сезону ситуація була десь подібною, натомість Еліна дійшла до фіналу. Чи не прорве таким же чином німця знову?

Група Бйорна Борга

[2] Новак Джокович (Сербія)

[3] Роджер Федерер (Швейцарія)

[5] Домінік Тім (Австрія)

[8] Маттео Берреттіні (Італія)

Новак Джокович цього тижня втратив лідерство у світовому табелі про ранги. Але залишається головним фаворитом Підсумкового турніру. У сезоні він поділив Шоломи з Рафою. Ноле переміг у Австралії та на Вімблдоні, а також спромігся забрати домашній Мастерс іспанця у Мадриді. Після пошкодження плеча, отриманого на Відкритому чемпіонаті США, серб повністю відновився, перемігши у Токіо та зовсім нещодавно у Парижі. Для того, щоб завершити рік першою ракеткою світу, Джоковичу потрібно виграти турнір при тому, що Рафа повинен не дістатися фіналу.

Результати сезону: 5 титулів (2 Шоломи), 53 перемоги, 9 поразок (на харді 31-6).

Статистика особистих зустрічей:

Джокович – Федерер 28-22 (1-0, пам’ятний вімблдонський фінальний трилер)

Джокович – Тім 6-3 (1-1)

Джокович – Берреттіні 0-0

Головний топовий ветеран, Роджер Федерер, вирішив цього сезону ризикнути. Швейцарець не став пропускати ґрунтовий сезон, як то він робив останніми роками. І, мабуть, дарма. Бо перша половина року була дійсно непоганою. Роджер ледь не зробив Сонячний дубль, вигравши Мастерс у Маямі та дійшовши до фіналу Індіан-Веллсу. На улюбленій траві він переміг у Халле та тільки дивом не дотиснув Джоковича у вирішальному матчі Вімблдону. А потім пішов спад. Так, два тижні тому Федерер виграв домашній турнір у Базелі, але там, здається, він буде перемагати навіть на пенсії та на одній нозі. У Лондоні все ж рівень суперництва трошки інший.

Результати сезону: 4 титули, 55 перемог, 8 поразок (на харді 35-5).

Статистика особистих зустрічей:

Федерер – Тім 2-4 (0-2)

Федерер – Берреттіні 1-0 (1-0)

Домінік Тім уже вчетверте виборює право приймати участь у Підсумкових турнірах. Поки найкращим його результатом була тільки одна перемога у раунді-робін. І нібито вже навчився австрієць грати на харді. Це якраз він не дав Федереру зробити Сонячний дубль, перемігши того в фіналі Індіан-Веллсу. Два тижні тому Домінік, як і Роджер, виграв домашній турнір. Тільки у Відні. Там він, до речі, у півфіналі переміг майбутнього суперника по групі, Берреттіні. Але в Лондоні Тім стабільно виглядає дуже блідо.

Результати сезону: 5 титулів, 46 перемог, 17 поразок (на харді 23-9).

Статистика особистих зустрічей:

Тім – Берреттіні 2-1 (1-1)

23-річний Маттео Берреттіні проводить на високому рівні лише перший рік. Не дивно, що високий потужний італієць полюбляє хардові корти. Дивно, що при своїх габаритах він має в сезоні хорошу статистику на ґрунті, і навіть одну виграну 250-ку в Будапешті. Найбільше про Берреттіні заговорили після виходу до півфіналу US Open, де його зміг зупинити тільки Рафа. Маттео став першим італійцем за 40 років, який пробився на Підсумковий турнір. А міг і не стати, бо Гаель Монфіс був на відстані однієї перемоги до топ-8, але вчисту програв Денису Шаповалову у чвертьфіналі Парижу. Наскільки вистачить фарту Берреттіні у Лондоні?

Результати сезону: 2 титули, 47 перемог, 21 поразок (на харді 23-15).

Мало хто сумнівається, що з групи Борга до півфіналу вийде Новак Джокович. Серб, якщо не буде травм, навряд чи віддасть комусь перемогу у групі. У боротьбі за другу путівку до півфіналу багато чого може вирішити перший же тур. Я маю на увазі гру Федерер – Тім. Австрієць має позитивний баланс у матчах з Роджером, і, хоч Домінік не буде фаворитом, але перемогти втомленого ветерана шанси в нього проглядаються. Навряд чи побореться більше, ніж за одну перемогу в групі, дебютант-італієць.

У неділю, 10 листопада, турнір стартує матчами групи Бйорна Борга.

16.00 Новак Джокович – Маттео Берреттіні

22.00 Роджер Федерер – Домінік Тім