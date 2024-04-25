Рафаэль Надаль – Дарвин Бланш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го круга в Мадриде
25 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
В матче 1-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира сыграет против 16-летнего американца Дарвина Бланша (№1028 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Гофф – Рус. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-й матч теннисистов. Впервые Надаль выиграл турнир в Мадриде в 2005-м, более чем за годы до рождения Бланша.
В следующем раунде победитель встречи сразится против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура.
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