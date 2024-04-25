Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рафаэль Надаль – Дарвин Бланш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
25 апреля 2024, 13:44 |
109
0

Рафаэль Надаль – Дарвин Бланш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го круга в Мадриде

25 апреля 2024, 13:44 |
109
0
Рафаэль Надаль – Дарвин Бланш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

25 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 1-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира сыграет против 16-летнего американца Дарвина Бланша (№1028 ATP). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Маноло Сантаны после матча Гофф – Рус. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов. Впервые Надаль выиграл турнир в Мадриде в 2005-м, более чем за годы до рождения Бланша.

В следующем раунде победитель встречи сразится против 10-го сеяного австралийца Алекса де Минаура.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
Надаль подтвердил свое последнее участие в Мастерсе в Мадриде
22-летний итальянец выбил Монфиса в первом круге Мастерса в Мадриде
ATP Мадрид смотреть онлайн Рафаэль Надаль
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Футбол | 25 апреля 2024, 00:05 25
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль

Ириски обыграли Клоппа и Ко 2:0, Миколенко травмировался, Ман Юнайтед выиграл у Шеффилда

Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде
Теннис | 24 апреля 2024, 17:53 3
Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде
Не Анисимова. Известна первая соперница Ястремской в Мадриде

Украинка сыграет во втором раунде с Эмилианой Аранго из Колумбии

Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
Футбол | 25.04.2024, 11:55
Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Футбол | 25.04.2024, 11:05
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 25.04.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
24.04.2024, 07:31 2
Футбол
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 16
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
23.04.2024, 13:45 32
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
23.04.2024, 11:51 6
Бокс
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
Стала известна точная сумма, за которую Перес готов продать Лунина
24.04.2024, 07:01 8
Футбол
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
23.04.2024, 11:54 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем