Марта Костюк – Жаклин Кристиан. LIVE трансляция

В воскресенье, 19 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира категории WTA International в Страсбурге.
Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки станет 20-летняя Жаклин Кристиан из Румынии (№247 WTA).
Напомним, Костюк проиграла Кристиан в 1/2 финала 25-тысячника в швейцарском городе Кьяссо.
Матч состоится вторым запуском на корте №1 после поединка Эмелин Дартрон – Мари Бенуа. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Также вторым запуском финал квалификации проведет еще одна украинка Валерия Страхова (№303 WTA), которой предстоит сразится против второй сеянной Лауры Зигемунд из Германии (№105 WTA).
Источник — Sport.ua
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