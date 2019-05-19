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Марта Костюк – Жаклин Кристиан. LIVE трансляция

Украинская теннисистка сразится за выход в основную сетку турнира в Страсбурге

  • 19.05.2019 10:25
  • 634 просмотра
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Жаклин Кристиан. LIVE трансляция
© WTA. Марта Костюк
В воскресенье, 19 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№280 WTA) сыграет в финале квалификации грунтового турнира категории WTA International в Страсбурге.
 
Второй соперницей в отборочном турнире 16-летней украинки станет 20-летняя Жаклин Кристиан из Румынии (№247 WTA).
 
 
Матч состоится вторым запуском на корте №1 после поединка Эмелин Дартрон – Мари Бенуа. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.
 
Также вторым запуском финал квалификации проведет еще одна украинка Валерия Страхова (№303 WTA), которой предстоит сразится против второй сеянной Лауры Зигемунд из Германии (№105 WTA).
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    Николай Власов, 19.05.2019 11:16
    0
    ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ МАРТОЧКА УДАЧИ ТЕБЕ! ! !
    Ссылка
    Николай Власов
    Николай Власов, 19.05.2019 11:16
    0
    ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ МАРТОЧКА УДАЧИ ТЕБЕ! ! !
    Ссылка
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