Тренер Осаки рассказал о ее проблемах в игре на грунте

Тренер Наоми Осаки Вим Фисетт рассказал, что доволен тем, как она прогрессирует после возвращения в тур, и обсудил ее проблемы с игрой на грунте.

Бывшая первая ракетка мира вернулась в WTA Tour в январе, родив первого ребенка в августе 2023 года. Посреди грунтового сезона у нее одна победа в трех матчах на глине.

На этой неделе Осака сыграет в Риме, где в первом круге ей предстоит сыграть с Кларой Бюрель, а в случае победы встретиться с украинкой Мартой Костюк.