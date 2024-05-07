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WTA
07 мая 2024, 09:40 | Обновлено 07 мая 2024, 09:43
89
0

Тренер Осаки рассказал о ее проблемах в игре на грунте

Наоми может стать первой соперницей Марты Костюк в Риме

07 мая 2024, 09:40 | Обновлено 07 мая 2024, 09:43
89
0
Тренер Осаки рассказал о ее проблемах в игре на грунте
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Вим Фисетт

Тренер Наоми Осаки Вим Фисетт рассказал, что доволен тем, как она прогрессирует после возвращения в тур, и обсудил ее проблемы с игрой на грунте.

Бывшая первая ракетка мира вернулась в WTA Tour в январе, родив первого ребенка в августе 2023 года. Посреди грунтового сезона у нее одна победа в трех матчах на глине.

На этой неделе Осака сыграет в Риме, где в первом круге ей предстоит сыграть с Кларой Бюрель, а в случае победы встретиться с украинкой Мартой Костюк.

«Я очень доволен процессом. Что касается конкретно грунта, то она давно не играла на нем и очень давно не добивалась успеха на этом покрытии, так что мы не можем ожидать чудес. Мы можем надеяться на них, но мы должны быть реалистами. Но прогресс очень хороший.

Все дело в опыте и времени, проведенном на глине. Все по-другому, нужно время, чтобы внести тактические коррективы. Конечно, движение другое, отскок другой, так как это более высокий контакт.

Но если вспомнить последние пять лет, сколько часов она провела на грунте и сколько матчей сыграла на нем? Поэтому то, что я увидел, было очень многообещающим», – сказал Фисетт.

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Наоми Осака WTA Рим Марта Костюк
Владимир Клепач Источник: Tennis 365
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