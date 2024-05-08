ВИДЕО. Слова Тухеля и Анчелотти перед матчем Реал – Бавария

Сегодня, 8 мая «Реал» в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет мюнхенскую «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов после ничьи 2:2 неделю назад в Германии. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команды, Карло Анчелотти и Томас Тухель, провели предматчевые пресс-конференции. Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций тренеров «Реала» и «Баварии»: