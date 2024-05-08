Лига чемпионов08 мая 2024, 17:28 | Обновлено 08 мая 2024, 17:47
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ВИДЕО. Слова Тухеля и Анчелотти перед матчем Реал – Бавария
Ответный матч полуфинала состоится сегодня
08 мая 2024, 17:28 | Обновлено 08 мая 2024, 17:47
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Сегодня, 8 мая «Реал» в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет мюнхенскую «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов после ничьи 2:2 неделю назад в Германии. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Главные тренеры команды, Карло Анчелотти и Томас Тухель, провели предматчевые пресс-конференции. Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций тренеров «Реала» и «Баварии»:
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