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Лига чемпионов
08 мая 2024, 17:28 | Обновлено 08 мая 2024, 17:47
507
0

ВИДЕО. Слова Тухеля и Анчелотти перед матчем Реал – Бавария

Ответный матч полуфинала состоится сегодня

08 мая 2024, 17:28 | Обновлено 08 мая 2024, 17:47
507
0
ВИДЕО. Слова Тухеля и Анчелотти перед матчем Реал – Бавария

Сегодня, 8 мая «Реал» в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» примет мюнхенскую «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов после ничьи 2:2 неделю назад в Германии. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команды, Карло Анчелотти и Томас Тухель, провели предматчевые пресс-конференции. Вашему вниманию самое интересное с пресс-конференций тренеров «Реала» и «Баварии»:

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Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов Томас Тухель Карло Анчелотти видео пресс-конференция
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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