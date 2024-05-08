«Понял, что не могу»: Гладкий назвал причину своего провала в Динамо

Бывший форвард ряда украинских команд и национальной сборной Александр Гладкий, не так давно ставший спортивным директором аматорского клуба, назвал причины того, почему не смог себя проявить в киевском «Динамо» при Сергее Реброве.

«Это болезненная тема, я хотел кому-то что-то доказать. Большая ошибка моей жизни, что и идя в «Днепр», и идя в «Динамо», я хотел кому-то что-то доказать. Потом я понял, что доказывать что-то нужно только себе.

Приглашение Реброва? Я очень благодарен ему за этот переход, за время, что я пробыл в «Динамо», к сожалению, не получилось. Совершенно не шло. Я никого в этом не виню, только себя и искал ошибки только в себе.

Я был первым инициатором того, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Я понимал, что это не моя команда, и я не могу там играть. Я многое для себя понял, я не жалею. Нужно пройти через это, и я это сделал.

В «Динамо» никто не будет ждать, никто не даст тебе много времени. Когда ты приходишь, то должен давать результат, и я не смог. После этого я понял, что никому не нужно ничего доказывать», – сказал 36-летний Гладкий для YouTube-канала SportArena.

Отметим, что форвард провел за «Динамо» в сезоне-2016/2017 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.