«Понял, что не могу»: Гладкий назвал причину своего провала в Динамо
Форвард никого не винит в этом и ищет причину только в себе
Бывший форвард ряда украинских команд и национальной сборной Александр Гладкий, не так давно ставший спортивным директором аматорского клуба, назвал причины того, почему не смог себя проявить в киевском «Динамо» при Сергее Реброве.
«Это болезненная тема, я хотел кому-то что-то доказать. Большая ошибка моей жизни, что и идя в «Днепр», и идя в «Динамо», я хотел кому-то что-то доказать. Потом я понял, что доказывать что-то нужно только себе.
Приглашение Реброва? Я очень благодарен ему за этот переход, за время, что я пробыл в «Динамо», к сожалению, не получилось. Совершенно не шло. Я никого в этом не виню, только себя и искал ошибки только в себе.
Я был первым инициатором того, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Я понимал, что это не моя команда, и я не могу там играть. Я многое для себя понял, я не жалею. Нужно пройти через это, и я это сделал.
В «Динамо» никто не будет ждать, никто не даст тебе много времени. Когда ты приходишь, то должен давать результат, и я не смог. После этого я понял, что никому не нужно ничего доказывать», – сказал 36-летний Гладкий для YouTube-канала SportArena.
Отметим, что форвард провел за «Динамо» в сезоне-2016/2017 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
Наставник национальной команды Украины занимает 19-е место, лидер – Дидье Дешам
УПЛ - це імітація та забавка олігархів, які бавляться в футбол. Але його, професійного футболу, нема. Загальний рівень УПЛ - це гірше ніж 3-а Бундесліга або ЛаЛіга2 або в Іспанії, або Ліга 1 (третій за силою дивізіон) в Англії.
Приклади Маліновського, Яремчука, Луніна, Вороніна, Шевченка давно мали би навчити українських футболістів до 2022 року.... але в них також мало професійних амбіцій та здорового глузду.