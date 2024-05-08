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  4. «Понял, что не могу»: Гладкий назвал причину своего провала в Динамо
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 16:11 |
1102
1

«Понял, что не могу»: Гладкий назвал причину своего провала в Динамо

Форвард никого не винит в этом и ищет причину только в себе

08 мая 2024, 16:11 |
1102
1
«Понял, что не могу»: Гладкий назвал причину своего провала в Динамо
ФК Динамо. Александр Гладкий

Бывший форвард ряда украинских команд и национальной сборной Александр Гладкий, не так давно ставший спортивным директором аматорского клуба, назвал причины того, почему не смог себя проявить в киевском «Динамо» при Сергее Реброве.

«Это болезненная тема, я хотел кому-то что-то доказать. Большая ошибка моей жизни, что и идя в «Днепр», и идя в «Динамо», я хотел кому-то что-то доказать. Потом я понял, что доказывать что-то нужно только себе.

Приглашение Реброва? Я очень благодарен ему за этот переход, за время, что я пробыл в «Динамо», к сожалению, не получилось. Совершенно не шло. Я никого в этом не виню, только себя и искал ошибки только в себе.

Я был первым инициатором того, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Я понимал, что это не моя команда, и я не могу там играть. Я многое для себя понял, я не жалею. Нужно пройти через это, и я это сделал.

В «Динамо» никто не будет ждать, никто не даст тебе много времени. Когда ты приходишь, то должен давать результат, и я не смог. После этого я понял, что никому не нужно ничего доказывать», – сказал 36-летний Гладкий для YouTube-канала SportArena.

Отметим, что форвард провел за «Динамо» в сезоне-2016/2017 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.

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Александр Гладкий Динамо Киев Сергей Ребров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Вишневський Источник: Sportarena
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Nick.Grabowski
Нормальний, амбіційний та професійний футболіст не може побудувати професійну кар'єру в Україні. Бо в Україні нема професійної (від слова професіонали, професіоналізм) футбольної ліги. 
УПЛ - це імітація та забавка олігархів, які бавляться в футбол. Але його, професійного футболу, нема. Загальний рівень УПЛ - це гірше ніж 3-а Бундесліга або ЛаЛіга2 або в Іспанії, або Ліга 1 (третій за силою дивізіон) в Англії.
Приклади Маліновського, Яремчука, Луніна, Вороніна, Шевченка давно мали би навчити українських футболістів до 2022 року.... але в них також мало професійних амбіцій та здорового глузду.  
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