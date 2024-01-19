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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 21:36 | Обновлено 19 января 2024, 22:08
2250
0

Гладкий стал игроком аматорского клуба из родного города

36-летний футболист будет футболистом и спортивным директором «Авангарда»

19 января 2024, 21:36 | Обновлено 19 января 2024, 22:08
2250
0
Гладкий стал игроком аматорского клуба из родного города
ФК Авангард Лозовая. Александр Гладкий (справа)

36-летний нападающий Александр Гладкий, который летом этого года попрощался с «Черноморцем», стал игроком любительского клуба «Авангард» Лозовая.

Сообщается, что лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2006/07 будет защищать честь клуба не только на футбольном поле, но и как спортивный директор.

Отметим, что Гладкий – воспитанник ДЮСШ в Лозовой, где он и родился.

За свою карьеру игрока Александр успел проиграть в «Шахтере», «Днепре», «Динамо», «Металлисте», «Карпатах», «Заре» и «Черноморце». В составе «горняков» трижды становился чемпионом Украины.

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Александр Гладкий Авангард Лозовая трансферы
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