Гладкий стал игроком аматорского клуба из родного города

36-летний нападающий Александр Гладкий, который летом этого года попрощался с «Черноморцем», стал игроком любительского клуба «Авангард» Лозовая.

Сообщается, что лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2006/07 будет защищать честь клуба не только на футбольном поле, но и как спортивный директор.

Отметим, что Гладкий – воспитанник ДЮСШ в Лозовой, где он и родился.

За свою карьеру игрока Александр успел проиграть в «Шахтере», «Днепре», «Динамо», «Металлисте», «Карпатах», «Заре» и «Черноморце». В составе «горняков» трижды становился чемпионом Украины.