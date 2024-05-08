ITF08 мая 2024, 11:45 |
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Катарина Завацкая – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Сен-Годан
08 мая 2024, 11:45 |
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8 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).
В матче первого раунда основы украинка сыграет против Ю Сяоди из Китая (№221 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Соланы Сьерры (№183 WTA) или Эльзы Жакемо (№158 WTA).
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