Катарина Завацкая – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

В матче первого раунда основы украинка сыграет против Ю Сяоди из Китая (№221 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Соланы Сьерры (№183 WTA) или Эльзы Жакемо (№158 WTA).

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