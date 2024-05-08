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  4. Катарина Завацкая – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
08 мая 2024, 11:45 |
52
0

Катарина Завацкая – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Сен-Годан

08 мая 2024, 11:45 |
52
0
Катарина Завацкая – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
https://sport.ua/news/681467-katarina-zavatskaya-tara-vyurt-smotret-onlayn-live-translyatsiya

8 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№180 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 в Сен-Годан (Франция).

В матче первого раунда основы украинка сыграет против Ю Сяоди из Китая (№221 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Соланы Сьерры (№183 WTA) или Эльзы Жакемо (№158 WTA).

📺 Видеотрансляция

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ITF Сен-Годан Катарина Завацкая Ю Сяоди смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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