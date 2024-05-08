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  4. Монфис проиграл в первом раунде Мастерса в Риме
ATP
08 мая 2024, 17:04 | Обновлено 08 мая 2024, 17:40
179
0

Монфис проиграл в первом раунде Мастерса в Риме

Муж Элины Свитолиной уступил Тьягу Монтейру из Бразилии

08 мая 2024, 17:04 | Обновлено 08 мая 2024, 17:40
179
0
Монфис проиграл в первом раунде Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) завершила выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной проиграл Тьягу Монтейру из Бразилии (№106 ATP).

Рим. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Тьягу Монтейру (Бразилия) – 2:6, 5:7

Это был 4-й матч теннисистов, Монфис выиграл один раз.

В следующем раунде Монтейру сразится против Джордана Томпсона (№35 ATP).

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Гаэль Монфис ATP Рим Тьягу Монтейру
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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