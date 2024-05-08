ATP08 мая 2024, 17:04 | Обновлено 08 мая 2024, 17:40
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Монфис проиграл в первом раунде Мастерса в Риме
Муж Элины Свитолиной уступил Тьягу Монтейру из Бразилии
08 мая 2024, 17:04 | Обновлено 08 мая 2024, 17:40
179
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Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) завершила выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.
В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной проиграл Тьягу Монтейру из Бразилии (№106 ATP).
Рим. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Тьягу Монтейру (Бразилия) – 2:6, 5:7
Это был 4-й матч теннисистов, Монфис выиграл один раз.
В следующем раунде Монтейру сразится против Джордана Томпсона (№35 ATP).
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