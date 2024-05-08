Монфис проиграл в первом раунде Мастерса в Риме

Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) завершила выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной проиграл Тьягу Монтейру из Бразилии (№106 ATP).

Рим. Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Тьягу Монтейру (Бразилия) – 2:6, 5:7

Это был 4-й матч теннисистов, Монфис выиграл один раз.

В следующем раунде Монтейру сразится против Джордана Томпсона (№35 ATP).