ФОТО. Гризманн постом в соцсетях подогрел слухи о переезде в MLS

Нападающий «Атлетико», чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн выложил пост в соцсети, который усилил разговоры о возможном уходе футболиста в MLS по окончании этого сезона.

33-летний француз опубликовал фото, на котором он сидит в окружении настольных игр и коробок с коллекционными карточками, при этом на переднем плане находится коробка, относящаяся к MLS с изображением Лионеля Месси на упаковке.

«Офис хобби», — подписал публикацию Гризманн.

По слухам, в услугах форварда заинтересованы несколько клубов MLS, включая «Интер Майами», за который выступают четыре его бывших партнера по «Барселоне». Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 33-летний Гризманн забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 44 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.