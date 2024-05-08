ФОТО. Гризманн постом в соцсетях подогрел слухи о переезде в MLS
В нынешнем сезоне француз в 44 матчах за «Атлетико» забил 21 гол
Нападающий «Атлетико», чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн выложил пост в соцсети, который усилил разговоры о возможном уходе футболиста в MLS по окончании этого сезона.
33-летний француз опубликовал фото, на котором он сидит в окружении настольных игр и коробок с коллекционными карточками, при этом на переднем плане находится коробка, относящаяся к MLS с изображением Лионеля Месси на упаковке.
«Офис хобби», — подписал публикацию Гризманн.
По слухам, в услугах форварда заинтересованы несколько клубов MLS, включая «Интер Майами», за который выступают четыре его бывших партнера по «Барселоне». Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне 33-летний Гризманн забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 44 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.
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