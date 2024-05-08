Завершит карьеру? Известный экс-кипер Барселоны и Ман Сити покинет Бетис

41-летний голкипер «Бетиса» Клаудио Браво покинет севильский клуб по завершении текущего сезона, когда у него истечет контракт.

В «Бетисе» приняли решение не лонгировать трудовое соглашение с ветераном, а тот пока настроен продолжать активные выступления.

Впрочем, если достойных предложений Браво не получит, то вратарь-ветеран готов завершить карьеру уже грядущим летом.

Не исключается, что Клаудио Браво может войти в тренерский штаб 70-летнего Мануэля Пеллегрини, который является его соотечественником.

За «Бетис» Клаудио Браво выступает с лета 2020 года. До этого вратарь играл за «Барселону» и «Манчестер Сити». Также на счету Браво 147 поединков в составе национальной сборной Чили.