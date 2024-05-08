Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Завершит карьеру? Известный экс-кипер Барселоны и Ман Сити покинет Бетис
Испания
08 мая 2024, 16:49 |
569
0

Завершит карьеру? Известный экс-кипер Барселоны и Ман Сити покинет Бетис

Клаудио Браво в текущем сезоне имеет минимум игровой практики

08 мая 2024, 16:49 |
569
0
Завершит карьеру? Известный экс-кипер Барселоны и Ман Сити покинет Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Браво

41-летний голкипер «Бетиса» Клаудио Браво покинет севильский клуб по завершении текущего сезона, когда у него истечет контракт.

В «Бетисе» приняли решение не лонгировать трудовое соглашение с ветераном, а тот пока настроен продолжать активные выступления.

Впрочем, если достойных предложений Браво не получит, то вратарь-ветеран готов завершить карьеру уже грядущим летом.

Не исключается, что Клаудио Браво может войти в тренерский штаб 70-летнего Мануэля Пеллегрини, который является его соотечественником.

За «Бетис» Клаудио Браво выступает с лета 2020 года. До этого вратарь играл за «Барселону» и «Манчестер Сити». Также на счету Браво 147 поединков в составе национальной сборной Чили.

По теме:
34-летняя Вирер будет выступать до домашней Олимпиады-2026
Милан нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
ФОТО. Гризманн постом в соцсетях подогрел слухи о переезде в MLS
Клаудио Браво Бетис завершение карьеры Барселона Манчестер Сити трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: Cadena Ser
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2024, 13:50 3
Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ
Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ

Джуд Беллингем провел разговор с украинским вратарем

В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
Футбол | 08 мая 2024, 13:22 68
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК

Оперативное командование «Запад» отреагировало на информацию клуба Первой лиги

Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Футбол | 08.05.2024, 07:01
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 08.05.2024, 03:10
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Футбол | 08.05.2024, 06:45
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45 1
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 126
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем