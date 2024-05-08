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WTA
08 мая 2024, 17:11 | Обновлено 08 мая 2024, 17:30
752
0

Стала известна первая соперница Костюк в Риме

Марта стартует матчем с экс-первой ракеткой мира

08 мая 2024, 17:11 | Обновлено 08 мая 2024, 17:30
752
0
Стала известна первая соперница Костюк в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№173 WTA) обыграла француженку Клару Бюрель (№45 WTA) в первом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором круге японка сыграет с украинкой Мартой Костюк (№20 WTA).

Рим. Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Клара Бюрель (Франция) – 7:6(2), 6:1

Осака выиграла свой первый матч в Риме с 2019 году, когда она одолела Михаэлу Бузарнеску. Для Наоми это был седьмой матч на этих соревнованиях в 4-я победа.

Отметим, что Костюк и Осака играли между собой один раз на US Open 2020. В поединке третьего раунда японка одержала победу над украинкой в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2), после чего выиграла титул.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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