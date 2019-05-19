Рафаэль Надаль – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 19 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме состоится финал у мужчин.
Поединок Новак Джокович – Рафаэль Надаль начнется в 17:00 по Киеву.
Восьмикратный чемпион турнира в Риме Надаль сразится против четырехкратного победителя итальянского Мастерса Джоковича в пятом общем финале Открытого чемпионата Италии. Испанец лидирует со счетом 3:2.
Общий счет противостояний Джоковича и Надаля 28-25 в пользу серба, на грунте Рафа уверенно ведет 16-7.
Напомним, что у Надаля и Джоковича по 33 выигранных Мастерса, больше нет ни у кого. Для испанца это буде 50-е участие в финальном матче турнира данной категории, для серба – 49-е.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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