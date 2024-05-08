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  4. Милан нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
Италия
08 мая 2024, 16:42 |
383
0

Милан нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова

Алеш Гарсия может продолжить карьеру в Италии

08 мая 2024, 16:42 |
383
0
Милан нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Жироны» и сборной Испании Алешу Гарсии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Трансферная стоимость Гарсии оценивается в 25 миллионов евро, однако приобрести его можно будет дешевле: в его контракте прописана клаусула в размере 20 миллионов евро.

Однако подписать 26-летнего полузащитника «Милану» будет непросто: интерес к нему также проявляют «Барселона», «Байер» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне на счету Гарсии 3 гола и 6 ассистов в 36 матчах за «Жирону» во всех турнирах.

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Милан Алеш Гарсия Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: AS
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