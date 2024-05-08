Милан нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова

«Милан» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Жироны» и сборной Испании Алешу Гарсии. Об этом сообщают испанские СМИ.

Трансферная стоимость Гарсии оценивается в 25 миллионов евро, однако приобрести его можно будет дешевле: в его контракте прописана клаусула в размере 20 миллионов евро.

Однако подписать 26-летнего полузащитника «Милану» будет непросто: интерес к нему также проявляют «Барселона», «Байер» и «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне на счету Гарсии 3 гола и 6 ассистов в 36 матчах за «Жирону» во всех турнирах.