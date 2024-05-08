Милан нацелился на одноклубника Довбика и Цыганкова
Алеш Гарсия может продолжить карьеру в Италии
«Милан» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Жироны» и сборной Испании Алешу Гарсии. Об этом сообщают испанские СМИ.
Трансферная стоимость Гарсии оценивается в 25 миллионов евро, однако приобрести его можно будет дешевле: в его контракте прописана клаусула в размере 20 миллионов евро.
Однако подписать 26-летнего полузащитника «Милану» будет непросто: интерес к нему также проявляют «Барселона», «Байер» и «Астон Вилла».
В нынешнем сезоне на счету Гарсии 3 гола и 6 ассистов в 36 матчах за «Жирону» во всех турнирах.
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