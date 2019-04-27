Кьяссо. Костюк остановилась в полуфинале

Украинская теннисистка Марта Костюк (№249 WTA) не сумела выйти в финал 25-тысячника ITF в швейцарском городе Кьяссо.
В поединке 1/2 финала одиночного разряда 16-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, в трех сетах проиграла бельгийке Жаклин Кристиан (№269 WTA).
Кьяссо. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина, 7) – Жаклин Кристиан (Бельгия) – 6:4, 1:6, 3:6
Несколькими часами ранее Марта в тяжелейшем матче вырвала победу в четвертьфинальном поединке против Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна.
Отметим, что Костюк сыграет сегодня еще и финал парного разояда на этом турнире.
Источник — Sport.ua
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