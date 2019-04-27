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Кьяссо. Костюк остановилась в полуфинале

Украинская теннисистка не сумела выиграть второй матч за день

  • 27.04.2019 18:22
  • 719 просмотров
  • 1 комментарий
Кьяссо. Костюк остановилась в полуфинале
© Sport.ua. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№249 WTA) не сумела выйти в финал 25-тысячника ITF в швейцарском городе Кьяссо.
 
В поединке 1/2 финала одиночного разряда 16-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, в трех сетах проиграла бельгийке Жаклин Кристиан (№269 WTA).
 
Кьяссо. 1/2 финала
Марта Костюк (Украина, 7) – Жаклин Кристиан (Бельгия) – 6:4, 1:6, 3:6
 
 
 
Отметим, что Костюк сыграет сегодня еще и финал парного разояда на этом турнире.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Natam69
    Natam69, 27.04.2019 18:28
    +2
    Шкода, але сили не безмежні. Хоча Крістіан теж грала другий матч, щоправда перший був легший. Але Марта сама винувата. У чвертьфіналі справді можна було закінчувати значно швидше.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 27.04.2019 18:28
    +2
    Шкода, але сили не безмежні. Хоча Крістіан теж грала другий матч, щоправда перший був легший. Але Марта сама винувата. У чвертьфіналі справді можна було закінчувати значно швидше.
    Ссылка
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