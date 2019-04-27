Кьяссо. Костюк в трехсетовом триллере вырвала путевку в полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк (№249 WTA) продолжает победную серию на 25-тысячнике ITF в швейцарском городе Кьяссо.

В поединке 1/4 финала одиночного разряда 16-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, в трех тяжелейших сетах одолела четвертую сеяную Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (№205 WTA).

Матч продолжался 2 часа и 40 минут.

Кьяссо. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина, 7) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, 4) – 6:7(7), 6:2, 7:6(5)

Отметим, что в первом сете Костюк вела в счете 5:1 и даже имела сетбол, но позволила сопернице совершить камбэк и в игре нервов на тай-брейке проиграла первую партию.

Во втором сете Марта стала гораздо лучше подавать, а также показала идеальную реализацию брейкпоинтов (3 из 3).

В третьей партии фон Дайхманн повела с брейком, но Костюк удалось перехватить инициативу и первой выйти подавать на матч при счете 5:4, а потом и 6:5. Сделать у нее это не получилось, но на тай-брейке украинка проявила себя лучше.

В полуфинале Марта встретится с 20-летней бельгийкой Жаклин Кристиан (№269 WTA).

Добавим, что Костюк сегодня предстоит сыграть еще финал парного разряда и полуфинал одиночного.