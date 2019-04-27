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Кьяссо. Костюк в трехсетовом триллере вырвала путевку в полуфинал

Украинская теннисистка не знает горечи поражений на турнире в Швейцарии

  • 27.04.2019 14:18
  • 512 просмотров
  • 3 комментария
Кьяссо. Костюк в трехсетовом триллере вырвала путевку в полуфинал
© ITF. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№249 WTA) продолжает победную серию на 25-тысячнике ITF в швейцарском городе Кьяссо.
 
В поединке 1/4 финала одиночного разряда 16-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, в трех тяжелейших сетах одолела четвертую сеяную Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (№205 WTA).
 
Матч продолжался 2 часа и 40 минут.
 
Кьяссо. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина, 7) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, 4) – 6:7(7), 6:2, 7:6(5)
 
 
Отметим, что в первом сете Костюк вела в счете 5:1 и даже имела сетбол, но позволила сопернице совершить камбэк и в игре нервов на тай-брейке проиграла первую партию.
 
Во втором сете Марта стала гораздо лучше подавать, а также показала идеальную реализацию брейкпоинтов (3 из 3).
 
В третьей партии фон Дайхманн повела с брейком, но Костюк удалось перехватить инициативу и первой выйти подавать на матч при счете 5:4, а потом и 6:5. Сделать у нее это не получилось, но на тай-брейке украинка проявила себя лучше.
 
В полуфинале Марта встретится с 20-летней бельгийкой Жаклин Кристиан (№269 WTA).
 
Добавим, что Костюк сегодня предстоит сыграть еще финал парного разряда и полуфинал одиночного.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 27.04.2019 14:38
    0
    В продолжение разговора о подаче Марты.... 1 эйс.... Первый на этом турнире, кстати... Процент подачи первой, правда неплохой 69%. Но при этом процент выигранного на первой подаче очень так себе (61). Ну и самый страшный ужас - это 26% выигранного на второй подаче...
    Сильно надеюсь, что идет какая-то перестройка, которая в дальнейшем приведет к результатам...
    Марта образца первой половины 2018 подавала мощно, не было совсем стабильности, но, казалось, надо немного поработать и она придет.... Вторая, помню, и тогда подбешивала, но шоп 26% и против соперницы явно не уровня Гарсии.... не припоминаю такого ужаса.
    Ладно... Побрюзжал немного, продолжаю надеяться дальше.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 27.04.2019 14:30
    0
    Natam69, 27.04.2019 14:27
    Вимучила Марта, але.... сьогодні треба ще зіграти 2 матчі: фінал пари і півфінал одиночки. Де взяти сили??? Питаннячко цікаве, але побачимо. Для повернення після тривалої паузи треба багато грати. Тому користь по-любе буде, але хотілось би і побільше очок, неприємно бачити Марту у 3-ій сотні. Одним словом успіху.
    У четвертій сотні
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 27.04.2019 14:27
    0
    Вимучила Марта, але.... сьогодні треба ще зіграти 2 матчі: фінал пари і півфінал одиночки. Де взяти сили??? Питаннячко цікаве, але побачимо. Для повернення після тривалої паузи треба багато грати. Тому користь по-любе буде, але хотілось би і побільше очок, неприємно бачити Марту у 3-ій сотні. Одним словом успіху.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 27.04.2019 14:38
    0
    В продолжение разговора о подаче Марты.... 1 эйс.... Первый на этом турнире, кстати... Процент подачи первой, правда неплохой 69%. Но при этом процент выигранного на первой подаче очень так себе (61). Ну и самый страшный ужас - это 26% выигранного на второй подаче...
    Сильно надеюсь, что идет какая-то перестройка, которая в дальнейшем приведет к результатам...
    Марта образца первой половины 2018 подавала мощно, не было совсем стабильности, но, казалось, надо немного поработать и она придет.... Вторая, помню, и тогда подбешивала, но шоп 26% и против соперницы явно не уровня Гарсии.... не припоминаю такого ужаса.
    Ладно... Побрюзжал немного, продолжаю надеяться дальше.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 27.04.2019 14:30
    0
    Natam69, 27.04.2019 14:27
    Вимучила Марта, але.... сьогодні треба ще зіграти 2 матчі: фінал пари і півфінал одиночки. Де взяти сили??? Питаннячко цікаве, але побачимо. Для повернення після тривалої паузи треба багато грати. Тому користь по-любе буде, але хотілось би і побільше очок, неприємно бачити Марту у 3-ій сотні. Одним словом успіху.
    У четвертій сотні
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 27.04.2019 14:27
    0
    Вимучила Марта, але.... сьогодні треба ще зіграти 2 матчі: фінал пари і півфінал одиночки. Де взяти сили??? Питаннячко цікаве, але побачимо. Для повернення після тривалої паузи треба багато грати. Тому користь по-любе буде, але хотілось би і побільше очок, неприємно бачити Марту у 3-ій сотні. Одним словом успіху.
    Ссылка
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