Кьяссо. Костюк в трехсетовом триллере вырвала путевку в полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк (№249 WTA) продолжает победную серию на 25-тысячнике ITF в швейцарском городе Кьяссо.
В поединке 1/4 финала одиночного разряда 16-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, в трех тяжелейших сетах одолела четвертую сеяную Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (№205 WTA).
Матч продолжался 2 часа и 40 минут.
Кьяссо. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина, 7) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, 4) – 6:7(7), 6:2, 7:6(5)
Отметим, что в первом сете Костюк вела в счете 5:1 и даже имела сетбол, но позволила сопернице совершить камбэк и в игре нервов на тай-брейке проиграла первую партию.
Во втором сете Марта стала гораздо лучше подавать, а также показала идеальную реализацию брейкпоинтов (3 из 3).
В третьей партии фон Дайхманн повела с брейком, но Костюк удалось перехватить инициативу и первой выйти подавать на матч при счете 5:4, а потом и 6:5. Сделать у нее это не получилось, но на тай-брейке украинка проявила себя лучше.
В полуфинале Марта встретится с 20-летней бельгийкой Жаклин Кристиан (№269 WTA).
Добавим, что Костюк сегодня предстоит сыграть еще финал парного разряда и полуфинал одиночного.
Источник — Sport.ua
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Сильно надеюсь, что идет какая-то перестройка, которая в дальнейшем приведет к результатам...
Марта образца первой половины 2018 подавала мощно, не было совсем стабильности, но, казалось, надо немного поработать и она придет.... Вторая, помню, и тогда подбешивала, но шоп 26% и против соперницы явно не уровня Гарсии.... не припоминаю такого ужаса.
Ладно... Побрюзжал немного, продолжаю надеяться дальше.
Сильно надеюсь, что идет какая-то перестройка, которая в дальнейшем приведет к результатам...
Марта образца первой половины 2018 подавала мощно, не было совсем стабильности, но, казалось, надо немного поработать и она придет.... Вторая, помню, и тогда подбешивала, но шоп 26% и против соперницы явно не уровня Гарсии.... не припоминаю такого ужаса.
Ладно... Побрюзжал немного, продолжаю надеяться дальше.
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