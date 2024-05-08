Полузащитник Вереса вернулся к тренировкам после травмы

Как стало известно Sport.ua, двое игроков ровенского «Вереса» близки к возвращению в строй.

Полузащитник Денис Янаков планирует уже завтра тренироваться в общей группе и может успеть попасть в заявку на очередной матч ровенчан – с «Зарей», который состоится 13 мая. Что касается возвращения в строй защитника Дениса Балана, ожидается, что он вернется к тренировкам чуть позже.

Кстати, вратарь «Вереса» Евгений Паст, который из-за травмы крестообразных связок колена надолго выбыл из строя, присутствовал на матче 27 тура чемпионата УПЛ своей команды – с «Минаем». Восстановление голкипера идет согласно графику. Он после операции уже обходится без костылей, хотя хромает и планирует 20 мая начать в Киеве заниматься с реабилитологом. Этот этап восстановления может продлиться до середины сентября.

Сейчас в активе футболистов «Вереса» 23 очка и они занимают 14 место в чемпионате УПЛ.

Ранее капитан ровенчан Валерий Кучеров поделился впечатлениями от противостояния с «Минаем».