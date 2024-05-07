Валерий КУЧЕРОВ: «О вылете Вереса из УПЛ не может быть и речи»

В заключительном матче 27 тура чемпионата УПЛ футболисты «Вереса» одержали волевую победу над «Минаем» – 3:1.

Капитан ровенчан Валерий Кучеров эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния:

- Если бы не вратарь «Миная» Александр Кемкин, то мы бы еще до перерыва сняли с повестки дня вопрос о победителе. Но во втором тайме даже его отличная игра не помогла «горожанам» спастись от поражения.

На мой взгляд, в текущем сезоне «Верес» лучше всего сыграл в поединках с соседями по турнирной таблице – «Оболонью» и вчера – с «Минаем». Кстати, эти команды играли с нами в пять защитников, но нам удавалось находить уязвимые места в их насыщенной обороне. Потому что хорошо выучили соперников. В частности, с «Минаем» эффективно действовали в переходной фазе: стоило гостям перехватить мяч на своей половине поля, как благодаря умелому отбору мы сразу же начинали атаковать при более благоприятных условиях.

Впереди у «Вереса» еще три поединка с визави, которые также находятся в нижней части турнирной таблицы. Верим в свои силы. О вылете из элиты не может быть и речи.

Ранее игрок «Миная» Артур Ременяк попытался объяснить поражение от ровенчан.