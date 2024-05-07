Артур РЕМЕНЯК: «Против Вереса сыграли худший матч сезона»

В 27 туре чемпионата УПЛ футболисты «Миная» в гостях уступили «Вересу» – 1:3 и резко ухудшили свои шансы удержаться в элите.

Игрок «Миная» Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему закарпатцы, открыв счет, позволили ровенчанам добиться перелома:

– Пожалуй, это была наша худшая игра в сезоне, хотя детальный анализ еще впереди. Казалось, мой быстрый гол должен был гостям добавить уверенности, вдохновения, однако не так случилось, как хотелось.

Самое обидное, что мы позволили ровенчанам играть так, как им заблагорассудится: много борьбы, использование длинных верховых передач с качественным подбором, активность на флангах. Как по мне, сказался больший опыт выступлений хозяев в классе сильнейших, все же, «Минай» – команда молодая, для многих игроков это дебют в УПЛ.

Если бы мы вчера победили, то наши шансы удержаться в УПЛ резко бы выросли, а после поражения – сохраняем лишь теоретические надежды на спасение. Теперь уже многое будет зависеть и от того, как сыграют конкуренты. Но «Минай» еще в погоне и будет бороться до конца.

Ранее главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович на пресс-конференции после проигранного матча ровенскому «Вересу» (1:3) не сдерживал своих эмоций.