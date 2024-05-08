Вернется в АПЛ? Тренер Баварии высказался о Челси и МЮ

Наставник Томас Тухель покидает «Баварию» после завершения сезона и не против вернуться в АПЛ, где работал с «Челси» и выиграл с командой Лигу чемпионов.

По слухам, Тухеля могут снова пригласить в «Челси», а также его рассматривает руководство «Манчестер Юнайтед».

«МЮ или «Челси»? Я не буду отвечать, но не секрет, что мне нравилось работать в «Челси», мне нравилась Англия и АПЛ. Для меня это было особенное время, которое я запомнил».

«Так что мне это интересно. В «Баварии», как я уже говорил, я не останусь. У нас соглашение о том, что я ухожу после сезона», – сказал Тухель.

Сегодня вечером мюнхенцы проведут ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом».