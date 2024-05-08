Килиан МБАППЕ: «Когда не забиваю – беру на себя весь негатив»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет парижан из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от «Боруссии» Дортмунд (поражения 0:1, 0:1):

«Я пытался помочь своей команде, как мог. Этого было недостаточно. Я тот парень, который должен забивать голы, который должен быть решительным.

Когда это происходит – я забираю все овации, когда этого не получается - беру на себя весь негатив. Поэтому здесь нет никаких проблем.

Первый, кто должен был забивать сегодня вечером – это я. Но такова жизнь, надо смириться с этим».