Килиан МБАППЕ: «Когда не забиваю – беру на себя весь негатив»
Форвард «ПСЖ» – о вылете из Лиги чемпионов
Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет парижан из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от «Боруссии» Дортмунд (поражения 0:1, 0:1):
«Я пытался помочь своей команде, как мог. Этого было недостаточно. Я тот парень, который должен забивать голы, который должен быть решительным.
Когда это происходит – я забираю все овации, когда этого не получается - беру на себя весь негатив. Поэтому здесь нет никаких проблем.
Первый, кто должен был забивать сегодня вечером – это я. Но такова жизнь, надо смириться с этим».
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