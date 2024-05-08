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  4. Килиан МБАППЕ: «Когда не забиваю – беру на себя весь негатив»
Лига чемпионов
08 мая 2024, 16:12 |
389
1

Килиан МБАППЕ: «Когда не забиваю – беру на себя весь негатив»

Форвард «ПСЖ» – о вылете из Лиги чемпионов

08 мая 2024, 16:12 |
389
1
Килиан МБАППЕ: «Когда не забиваю – беру на себя весь негатив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал вылет парижан из Лиги чемпионов на стадии полуфинала от «Боруссии» Дортмунд (поражения 0:1, 0:1):

«Я пытался помочь своей команде, как мог. Этого было недостаточно. Я тот парень, который должен забивать голы, который должен быть решительным.

Когда это происходит – я забираю все овации, когда этого не получается - беру на себя весь негатив. Поэтому здесь нет никаких проблем.

Первый, кто должен был забивать сегодня вечером – это я. Но такова жизнь, надо смириться с этим».

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Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: RMC Sport
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Nick.Grabowski
А в нас - все навпаки. Пропустив хтось - винувати інший, не забив хтось - винуватий інший.
Втеча від індивідуальної відповідальності за результат - це особливість більшості сучасних футболістів в Україні, таких собі рожевих барбі, яким мають вимоги до всіх крім себе улюблених та найкращих. 
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