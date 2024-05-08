Ювентус расторгнет контракт с Погба в конце сезона
Французский хавбек отбывает дисквалификацию
Туринский «Ювентус» летом расторгнет контракт с дисквалифицированным полузащитником команды Полем Погба. Об этом сообщает итальянский журналист Джованни Альбанезе.
Еще в конце февраля Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг, однако до сих пор останется на контракте в туринском клубе. Соглашение 31-летнего француза рассчитан до лета 2026 года. «Ювентус» на Погба больше не рассчитывает и платить ему зарплату не намерен.
Сам футболист пытается обжаловать свой вердикт, а недавно снялся в кинокомедии.
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