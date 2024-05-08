Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус расторгнет контракт с Погба в конце сезона
Италия
08 мая 2024, 15:55 |
430
0

Ювентус расторгнет контракт с Погба в конце сезона

Французский хавбек отбывает дисквалификацию

08 мая 2024, 15:55 |
430
0
Ювентус расторгнет контракт с Погба в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Туринский «Ювентус» летом расторгнет контракт с дисквалифицированным полузащитником команды Полем Погба. Об этом сообщает итальянский журналист Джованни Альбанезе.

Еще в конце февраля Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг, однако до сих пор останется на контракте в туринском клубе. Соглашение 31-летнего француза рассчитан до лета 2026 года. «Ювентус» на Погба больше не рассчитывает и платить ему зарплату не намерен.

Сам футболист пытается обжаловать свой вердикт, а недавно снялся в кинокомедии.

По теме:
Кьеза готов обсуждать свой трансфер из Ювентуса в Рому
Большой спрос. Украинской звездой Жироны заинтересовались ряд топ-клубов
Герой Евро-2020 может заменить Тео Эрнандеса в Милане
Ювентус Поль Погба расторжение контракта дисквалификация допинг
Олег Дидух Источник: Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 08 мая 2024, 00:12 16
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?

Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 08 мая 2024, 03:10 0
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

12 мая в австралийском Перте пройдет поединок за титулы IBF и IBO

Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 08.05.2024, 11:40
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Футбол | 08.05.2024, 15:31
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Футбол | 07.05.2024, 18:48
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45 1
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
07.05.2024, 22:45 5
Футбол
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
08.05.2024, 00:50
Футбол
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 3
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 126
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем