Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства

Бывшему владельцу «Днепра» Игорю Коломойскому, который находится в СИЗО, сообщено о еще одном подозрении. Офис генпрокурора Украины сообщает, что речь идет об организации заказного убийства.

«По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая «специализировалась» на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды.

В настоящее время прокуроры и следователи совершают безотлагательные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины при взаимодействии с СБУ», – говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

В Национальной полиции сообщили, в августе 2003 года в центре Феодосии (Крым) четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката.

«Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда стражи порядка задержали исполнителей заказного убийства. Теперь же полиция установила неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика», – сообщает Национальная полиция.

2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.