Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Продлен арест Коломойского, но уменьшена сумма залога
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 09:30 | Обновлено 28 февраля 2024, 09:32
248
0

Продлен арест Коломойского, но уменьшена сумма залога

Экс-владелец Днепра остается за решеткой

28 февраля 2024, 09:30 | Обновлено 28 февраля 2024, 09:32
248
0
Продлен арест Коломойского, но уменьшена сумма залога
Суспильне. Игорь Коломойский

Решением Шевченковского суда города Киева бизнесмен Игорь Коломойский оставлен под стражей еще на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что его арест был рассчитан до 2 марта 2024 года.

Также решением суда сумма залога уменьшена на 150 млн гривен. Теперь она составляет 2 млрд 400 млн гривен.

По версии следствия, Игорь Коломойский в течение 2013-го и в начале 2014-го года, якобы, вывел из Приватбанка, которым он тогда владел, 5 млрд 700 млн гривен наличными. Сделано это было путем имитации их внесения на счета банка. Исчезновение денег не замечали 10 лет. И только в августе 2023-го на основании рапорта сотрудника одной из спецслужб дело против Коломойского было открыто.

По теме:
В Днепре-1 рассказали, инвестировал ли Коломойский в команду деньги
Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта
Суд продлил арест Коломойского, но снизил сумму залога
Игорь Коломойский
Источник ТСН
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Футбол | 27 февраля 2024, 15:22 4
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея

Президент «галактикос» хочет как можно быстрее продлить контракт с украинцем

ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
Футбол | 27 февраля 2024, 10:24 0
ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд

Украинец забил шестой гол в этом сезоне Ла Лиги

Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Теннис | 28.02.2024, 07:15
Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Команда Серии B готова подписать травмированного украинского форварда
Футбол | 28.02.2024, 07:01
Команда Серии B готова подписать травмированного украинского форварда
Команда Серии B готова подписать травмированного украинского форварда
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Футбол | 27.02.2024, 18:35
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 338
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
26.02.2024, 13:13 4
Бокс
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
26.02.2024, 17:19 153
Футбол
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
26.02.2024, 14:27 6
Футбол
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
26.02.2024, 16:25
Теннис
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем