Продлен арест Коломойского, но уменьшена сумма залога

Решением Шевченковского суда города Киева бизнесмен Игорь Коломойский оставлен под стражей еще на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что его арест был рассчитан до 2 марта 2024 года.

Также решением суда сумма залога уменьшена на 150 млн гривен. Теперь она составляет 2 млрд 400 млн гривен.

По версии следствия, Игорь Коломойский в течение 2013-го и в начале 2014-го года, якобы, вывел из Приватбанка, которым он тогда владел, 5 млрд 700 млн гривен наличными. Сделано это было путем имитации их внесения на счета банка. Исчезновение денег не замечали 10 лет. И только в августе 2023-го на основании рапорта сотрудника одной из спецслужб дело против Коломойского было открыто.