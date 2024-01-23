Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта
Принято решение отказать в просьбе о передаче подозреваемого на поруки
Шевченковский райсуд Киева на заседании 22 января оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта.
Прокуроры ходатайствовали о продлении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования.
Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения со стражи на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области по причине неудовлетворительного состояния здоровья Коломойского.
Суд принял решение отказать в просьбе о передаче на поруки экс-владельца Приватбанка и футбольного клуба «Днепр».
Ранее на заседании суда 21 декабря 2023 года сумма залога уменьшена с 3,891 до 2,650 млрд грн.
Коломойский был арестован 2 сентября 2023 года. Ему предъявлены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
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