Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 02:39 | Обновлено 23 января 2024, 02:48
47
0

Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта

Принято решение отказать в просьбе о передаче подозреваемого на поруки

23 января 2024, 02:39 | Обновлено 23 января 2024, 02:48
47
0
Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Коломойский

Шевченковский райсуд Киева на заседании 22 января оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта.

Прокуроры ходатайствовали о продлении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования.

Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения со стражи на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области по причине неудовлетворительного состояния здоровья Коломойского.

Суд принял решение отказать в просьбе о передаче на поруки экс-владельца Приватбанка и футбольного клуба «Днепр».

Ранее на заседании суда 21 декабря 2023 года сумма залога уменьшена с 3,891 до 2,650 млрд грн.

Коломойский был арестован 2 сентября 2023 года. Ему предъявлены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

По теме:
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Экс-вратарь Днепра-1: «Чемпионат Польши превосходит чемпионат Украины»
финансы Приватбанк Игорь Коломойский криминал арест суд Днепр Днепр-1
Источник Суспільне | Новини
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прошел ли Египет без Салаха? Драматичная развязка для Ганы в Кубке Африки
Футбол | 23 января 2024, 00:43 0
Прошел ли Египет без Салаха? Драматичная развязка для Ганы в Кубке Африки
Прошел ли Египет без Салаха? Драматичная развязка для Ганы в Кубке Африки

Мозамбик забил два гола после 90-й мин и практически выбил Гану из турнира

Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22 января 2024, 05:20 30
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой

Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов

МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Футбол | 22.01.2024, 10:01
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Футбол | 22.01.2024, 20:00
Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Еще один бразилец? Стала известна следующая трансферная цель Шахтера
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Футбол | 22.01.2024, 10:37
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
22.01.2024, 13:31 3
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 9
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
21.01.2024, 00:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем