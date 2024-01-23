Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта

Шевченковский райсуд Киева на заседании 22 января оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 марта.

Прокуроры ходатайствовали о продлении содержания Коломойского в СИЗО на время проведения досудебного расследования.

Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения со стражи на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области по причине неудовлетворительного состояния здоровья Коломойского.

Суд принял решение отказать в просьбе о передаче на поруки экс-владельца Приватбанка и футбольного клуба «Днепр».

Ранее на заседании суда 21 декабря 2023 года сумма залога уменьшена с 3,891 до 2,650 млрд грн.

Коломойский был арестован 2 сентября 2023 года. Ему предъявлены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.