60 дней под стражей. Суд избрал меру пресечения Коломойскому

Бывшему владельцу футбольного клуба «Днепр», а на сегодня неофициальному владельцу «Днепра-1» Игорю Коломойскому 2 сентября избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток. Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева.

Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней. При условии внесения залога в размере 509 миллионов гривен Коломойский будет обязан находиться в Днепре.

Ранее сегодня Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.