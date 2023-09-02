60 дней под стражей. Суд избрал меру пресечения Коломойскому
Существует возможность внесения залога в более чем 500 миллионов гривен
Бывшему владельцу футбольного клуба «Днепр», а на сегодня неофициальному владельцу «Днепра-1» Игорю Коломойскому 2 сентября избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток. Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева.
Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней. При условии внесения залога в размере 509 миллионов гривен Коломойский будет обязан находиться в Днепре.
Ранее сегодня Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.
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