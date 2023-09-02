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  4. 60 дней под стражей. Суд избрал меру пресечения Коломойскому
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 21:17 | Обновлено 02 сентября 2023, 21:18
794
5

60 дней под стражей. Суд избрал меру пресечения Коломойскому

Существует возможность внесения залога в более чем 500 миллионов гривен

02 сентября 2023, 21:17 | Обновлено 02 сентября 2023, 21:18
794
5
60 дней под стражей. Суд избрал меру пресечения Коломойскому
Александр Магула/Суспільне. Игорь Коломойский

Бывшему владельцу футбольного клуба «Днепр», а на сегодня неофициальному владельцу «Днепра-1» Игорю Коломойскому 2 сентября избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток. Приговор вынес Шевченковский районный суд Киева.

Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней. При условии внесения залога в размере 509 миллионов гривен Коломойский будет обязан находиться в Днепре.

Ранее сегодня Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

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Источник Суспільне | Новини
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K 12
Шо там старый ?
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0
Фанькин кот
Неужто всерьез прижали Каломоя? Никак амеры Зелю заставили
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0
KIEWADIM
500 не малые деньги, но не для Коломойского, ждем на воле. Цирк продолжается
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0
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Рубрика: "Футбол"
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