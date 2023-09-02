Коломойскому вручено подозрение
Олигарх подозревается в мошенничестве и отмывании имущества
Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили бывшему владельцы футбольного клуба «Днепр», а ныне неофициальному собственнику «Днепра-1» Игорю Коломойскому подозрение.
Он подозревается сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Речь, в частности, идет о статьях 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Сообщается, что прокуроры будут ходатайствовать о содержании Игоря Коломойского под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.
Коломойському вручили підозру.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2023
далі буде... pic.twitter.com/nwYqksrfhf
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