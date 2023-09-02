Коломойскому вручено подозрение

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили бывшему владельцы футбольного клуба «Днепр», а ныне неофициальному собственнику «Днепра-1» Игорю Коломойскому подозрение.

Он подозревается сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Речь, в частности, идет о статьях 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Сообщается, что прокуроры будут ходатайствовать о содержании Игоря Коломойского под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.