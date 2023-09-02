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  4. Коломойскому вручено подозрение
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 11:08 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:12
1577
11

Коломойскому вручено подозрение

Олигарх подозревается в мошенничестве и отмывании имущества

02 сентября 2023, 11:08 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:12
1577
11
Коломойскому вручено подозрение
Украинская правда

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили бывшему владельцы футбольного клуба «Днепр», а ныне неофициальному собственнику «Днепра-1» Игорю Коломойскому подозрение.

Он подозревается сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Речь, в частности, идет о статьях 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Сообщается, что прокуроры будут ходатайствовать о содержании Игоря Коломойского под стражей с альтернативой залога, ориентировочной к сумме ущерба.

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Игорь Коломойский Днепр-1 Служба безопасности Украины
Источник Украинская правда
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Комментарии 11
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Макс Максов
Група ВУЗВ)
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+3
bzzzzzz
зачем это на спортивном сайте, не могу понять
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+2
Умник
Не пустили в дом без сменки.
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+1
AleksDnipro
Багато українців мислять надто вузько, думаючи, що це якась постанова та строячи різні конспірології. Насправді це сьогоднішня реальність, і кожного олігарха потроху вбиватимуть. Але сподіваюся не вибірково, а всіх, а то Ахметов – "герой, перший донатер України", а інших можна позбутися.
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0
Zdolaemo
Сколько их ему уже до этого вручили ? Штук 10 ? А сколько дошло до суда ? Ноль ! Только бумагу переводят и видимость работы создают 
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0
Yass
Ого! Сразу три органа пришли вручать повестку. Ответочка за вылет из трех еврокубков)
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0
Vitaly H
коли підозру вручать зеленському тоді можна буде мріяти про Перемогу в цій війні
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-1
DK1961
Днепр-1 будет окончательно ликвидирован. А может и политика здесь основная причина.
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-1
aleks8-48
Неужели Ахметов,Суркисы,Порошенко и пр. олигархи такие безукоризненные? Или Коломойского  назначили первым и следующие они? Очень сомневаюсь. Если из десятков элитных воров решли взяться только за одного - это значит,что он был менее сговорчивый с властью. Ни это ли чистой воды коррупция?
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-7
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