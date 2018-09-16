Стаховский сыграет на турнире в Меце

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет на хардовом турнире ATP-250 во французском Меце.
В полуфинале квалификации украинцу, посеянному под третьим номером, предстоит встреча с французом Максимом Жанвье (№ 273 ATP).
Поединок состоится сегодня, 16 сентября, не ранее 17:00 по Киеву. Ранее Стаховский проиграл единственный матч Жанвье (Сен Реми-2016).
Источник — Sport.ua
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