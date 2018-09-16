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Стаховский сыграет на турнире в Меце

Украинец стартует в квалификации

  • 16.09.2018 12:45
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БТУ. Сергей Стаховский
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет на хардовом турнире ATP-250 во французском Меце.
 
В полуфинале квалификации украинцу, посеянному под третьим номером, предстоит встреча с французом Максимом Жанвье (№ 273 ATP).
 
Поединок состоится сегодня, 16 сентября, не ранее 17:00 по Киеву. Ранее Стаховский проиграл единственный матч Жанвье (Сен Реми-2016).
 
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Источник — Sport.ua

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